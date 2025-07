O Vasco empatou com o CSA, em 0 a 0, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (30), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O Cruz-Maltino teve o zagueiro João Victor expulso ao final do segundo tempo.

Agora a decisão da vaga para às quartas de final da Copa do Brasil fica para a partida da volta. Vasco e CSA voltam a se encontrar às 20h de quinta-feira (7), em São Januário.

Como foi o jogo?

O Vasco dominou o CSA nos primeiros 20 minutos da etapa inicial e não deixou os alagoanos respirarem. Quando começou a entrar na partida, o Azulão passou a assustar o Cruz-Maltino e apostou nas bolas longas no pivô de Tiago Marques.

O segundo tempo começou da mesma maneira que o primeiro: Vasco sufocando e o CSA se defendendo como podia. Em mais um jogo, o Cruz-Maltino teve volume e finalizou diversas vezes ao gol adversário. Por outro lado, a equipe alagoana não soube aproveitar os poucos contra-ataques que teve.

Diniz tentou colocar qualidade e velocidade com as entradas de Coutinho e Loide Augusto, respectivamente. A dupla oxigenou o setor ofensivo e não deixou o ritmo diminuir. No entanto, esbarrou na ineficácia de um ataque que não está sabendo converter as chances que cria.

Para completar, João Victor foi expulso ao final do segundo tempo. O jogador já tinha recebido um cartão amarelo aos 12 minutos da etapa final. Aos 40, o zagueiro do Vasco impediu um contra-ataque do CSA e recebeu o segundo amarelo.

Com isso, o Vasco segue sem vencer após a Copa do Mundo de Clubes. Ao todo já são quatro empates e duas derrotas em seis partidas.

Vasco e CSA não movimentaram o placar na Copa do Brasil (Foto: Felipe Sostenes/AGIF)

O que vem pela frente?

O Vasco volta a campo para enfrentar o Mirassol no final de semana. O Cruz-Maltino joga contra a equipe paulista às 18h30 de sábado (2), no Estádio Campos Maia. Já o CSA recebe o Botafogo, da Paraíba, às 17h do mesmo dia, no Estádio Rei Pelé.

✅ FICHA TÉCNICA

CSA 0 X 0 VASCO

OITAVAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de junho de 2025, às 19h (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL);

🟨 Cartões amarelos: Felipe Albuquerque e Camacho (CSA); Mauricio Lemos, João Victor e Lucas Piton (VAS);

🟥 Cartão vermelho: João Victor (VAS).

⚽ ESCALAÇÕES

CSA (Técnico: Márcio Fernandes)

Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Bryann (Silas), Luciano Naninho (Baianinho) e Guilherme Cachoeira (Marcelinho); Tiago Marques (Adiel).

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos (Thiago Mendes) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan (Lucas Freitas), Nuno Moreira (Loide Augusto) e David (Coutinho); Vegetti.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA);

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).