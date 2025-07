Web brinca com escalação do Vasco contra o CSA x Vasco: ‘Deve ir pro X-Men’

Vasco e CSA se enfrentam, nesta quarta-feira (30), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, a escalação de um jogador do Cruzmaltino como titular chamou a atenção. Trata-se de Léo Jardim. O goleiro se envolveu em um lance polêmico na última rodada do Brasileirão, onde foi expulso por cera, mas alegou lesão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com a autorização do atleta, o Vasco divulgou o resultado da ressonância magnética realizada na última segunda-feira (28). O exame identificou "alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costal esquerdo, com hematomas musculares profundos associados, medindo aproximadamente 3,1 x 2,3 cm.".

Com este cenário, a escalação do arqueiro como titular para a partida contra o CSA chamou atenção dos torcedores. Nas redes sociais, internautas brincaram com a situação e compararam Léo Jardim com um "X-Men", referência ao filme de super-herói da Marvel.

continua após a publicidade

Alguns torcedores chegaram a fazer uma comparação direta do goleiro com o herói Wolverine. O personagem fictício é famoso por ter uma cura acelerada dos próprios machucados. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Vasco está escalado para enfrentar CSA na Copa do Brasil

CSA X Vasco

Além de Léo Jardim, o Cruzmaltino entra em campo da seguinte forma: Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; na defesa, Hugo Moura, Tchê Tchê e Nuno Moreira, David, Rayan e Vegetti; no ataque.

continua após a publicidade

O confronto entre as equipes, desta quarta-feirta (30), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, marca o primeiro embate pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O segundo jogo acontece na semana que vem, em São Januário.