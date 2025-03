O presidente do Vasco, Pedrinho, quer que o clássico contra o Flamengo, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, seja em São Januário a qualquer custo. Antes de embarcar com a delegação rumo ao Peru, o dirigente afirmou que teria até mesmo a possibilidade de ser com torcida única.

- Vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Porque em São Januário, é 90% a 5%, os outros 5% ficam para as questões de segurança - disse Pedrinho ao Podcast Cruzmaltino. E completou:

- Se a CBF, o Ministério Público e o BEPE determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar (o ofício) e lutar para que Vasco x Flamengo seja em São Januário.

Vasco e Flamengo fazem o primeiro clássico carioca neste Campeonato Brasileiro. Os rivais se enfrentam às 18h30 do dia 19 de abril.

Vasco x Flamengo pode ser com torcida única (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Antes de enfrentar o Flamengo, o Vasco tem um longo caminho pela frente. Primeiro, o Cruz-Maltino entrará em campo para estrear na Sul-Americana. A bola rola às 19h desta quarta-feira (2), no Estádio Monumental Virgen de Chapi, no Peru.