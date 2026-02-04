Barros é absolvido no TJD por expulsão em Vasco x Flamengo

O volante Barros, do Vasco, foi absolvido no julgamento realizado nesta semana por conta da expulsão sofrida na partida contra o Flamengo. A denúncia tentava enquadrar o jogador por agressão física, o que poderia resultar em uma punição mínima de quatro partidas de suspensão. No entanto, o departamento jurídico do Vasco conseguiu reverter a acusação, garantindo a liberação do atleta para os próximos compromissos.

Barros em campo pelo Vasco na partida contra o Botafogo (Fotos: Matheus Lima/Vasco)

De acordo com o resultado oficial do julgamento, por maioria de votos, Barros foi absolvido da imputação do artigo 254, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Houve voto divergente dos auditores Sergio Aguiar e João Luis Guasque, que defenderam a reclassificação para o artigo 254, com aplicação de uma partida de suspensão, mas a tese não prevaleceu.

Com a absolvição de Barros, o Vasco encerra uma semana positiva nos tribunais. No início da semana, o clube já havia conseguido a absolvição de Lucas Piton, que havia sido expulso na partida contra o Maricá, na primeira rodada do Campeonato Carioca.

