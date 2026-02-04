Barros é absolvido no TJD por expulsão em Vasco x Flamengo
Volante estava denunciado por suposta agressão, mas foi liberado após decisão do TJD
- Matéria
- Mais Notícias
O volante Barros, do Vasco, foi absolvido no julgamento realizado nesta semana por conta da expulsão sofrida na partida contra o Flamengo. A denúncia tentava enquadrar o jogador por agressão física, o que poderia resultar em uma punição mínima de quatro partidas de suspensão. No entanto, o departamento jurídico do Vasco conseguiu reverter a acusação, garantindo a liberação do atleta para os próximos compromissos.
➡️ Aposte na partida entre Vasco e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
De acordo com o resultado oficial do julgamento, por maioria de votos, Barros foi absolvido da imputação do artigo 254, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Houve voto divergente dos auditores Sergio Aguiar e João Luis Guasque, que defenderam a reclassificação para o artigo 254, com aplicação de uma partida de suspensão, mas a tese não prevaleceu.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Com a absolvição de Barros, o Vasco encerra uma semana positiva nos tribunais. No início da semana, o clube já havia conseguido a absolvição de Lucas Piton, que havia sido expulso na partida contra o Maricá, na primeira rodada do Campeonato Carioca.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias