Ferj define palco do clássico entre Vasco e Botafogo pelo Carioca

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou São Januário como palco do clássico entre Vasco e Botafogo, no próximo domingo (8), às 18h (de Brasília). A definição já consta na tabela oficial no site da entidade.

A Ferj já havia sinalizado o acordo entre os clubes para que a partida fosse realizada na Colina Histórica. Faltava apenas o aval da Polícia Militar do Rio, o que aconteceu no início desta semana.

No Campeonato Carioca, os clássicos são de mando da Ferj e a carga de ingressos dividida igualmente. No entanto, como a capacidade e operação de São Januário não são permitidas pelos órgãos de segurança, a torcida do Botafogo terá cerca de 10% dos bilhetes, sem setores mistos, como no Maracanã.

São Januário é a casa do Vasco (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Última rodada do Carioca

O clássico pela sexta rodada da Taça Guanabara vale muito para as equipes. O Botafogo já está classificado para as quartas de final, mas luta pela liderança do Grupo B. O Vasco, por sua vez, entrará em campo já sabendo suas condições para avançar, já que o Sampaio Corrêa jogará no dia anterior contra o Flamengo e, se não vencer, estará no quadrangular de rebaixamento.

Caso a equipe da Região dos Lagos surpreenda e vença o Rubro-Negro, que também precisa do resultado positivo para manter-se vivo, o Cruz-Maltino terá de vencer o Botafogo para se classificar.

