Dirigente do Del Valle detalha negociações com Vasco por Spinelli: 'Esta era a condiçao'

O Vasco finalizou no início desta semana os últimos detalhes com o Independiente Del Valle para a contratação em definitivo do centroavante argentino Claudio Spinelli. O Gigante da Colina vai desembolsar cerca de 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 10,6 milhões) pelo atacante de 29 anos, que chega para reforçar o setor ofensivo da equipe na temporada.

Em entrevista a rádio equatoriana La Red, Sergio Morales, dirigente do Del Valle, revelou detalhes da negociação com o Gigante da Colina.

- Foram duas semanas de troca de mensagens, e-mails e conversas para chegarmos a um acordo. Sempre deixamos claro que a transferência só aconteceria quando tivéssemos um substituto para Claudio Spinelli. Essa era a condição desde o início. Analisamos um substituto, estamos perto de finalizar a contratação e daremos o aval para que Claudio Spinelli se junte ao Vasco da Gama - afirmou.

O dirigente também detalhou os moldes financeiros do negócio.

- Eles não pagaram a cláusula de rescisão. É um pagamento parcelado, e nós ficaremos com uma porcentagem. A saída dele não estava nos nossos planos. A oferta é inviável no futebol equatoriano, e não podemos atrapalhar o desenvolvimento de um grande jogador - completou.

Em 2025, Spinelli foi um dos grandes destaques do Independiente Del Valle. O atacante disputou 51 partidas, marcou 28 gols e deu duas assistências, figurando entre os principais artilheiros do país. Contratado no início da temporada passada, rapidamente conquistou a torcida com atuações decisivas e regularidade. Com a chegada do argentino, o Vasco passa a contar com oito estrangeiros no elenco. O jogador é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube cruz-maltino.

Spinelli marcou participou de 30 gols com o Del Valle na última temporada (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

