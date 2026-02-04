Vasco empresta zagueiro Lyncon para o CRB
Jogador vai reforçar o Galo da Praia na Série B
O Vasco acertou o empréstimo do zagueiro Lyncon, de 20 anos, ao CRB. Ao longo da formação, conquistou títulos nas equipes Sub-15, Sub-17 e Sub-20, além de ter acumulado convocações para a seleção brasileira de base.
Lyncon estreou no time profissional durante o Campeonato Carioca de 2023, mas seguiu atuando majoritariamente pelas equipes inferiores do clube. Atuando preferencialmente pelo lado direito da defesa, o jogador também chegou a ser utilizado como lateral em algumas oportunidades, mostrando versatilidade.
Um dos momentos de maior destaque do jovem defensor ocorreu no Brasileirão de 2024, quando marcou um gol na vitória do Vasco sobre o Internacional, no Beira-Rio. Apesar da boa impressão deixada, Lyncon não conseguiu sequência na equipe principal ao longo da temporada.
No meio da temporada de 2025, o zagueiro foi emprestado ao Volta Redonda, onde teve pouca minutagem, entrando em campo apenas duas vezes e somando 25 minutos jogados. Ao todo, Lyncon deixa o Vasco com quatro partidas disputadas e um gol marcado no profissional. O atleta tem contrato com o clube até novembro de 2026 e, após esse período, ficará livre para assinar com qualquer equipe.
