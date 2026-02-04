O Vasco acertou o empréstimo do zagueiro Lyncon, de 20 anos, ao CRB. Ao longo da formação, conquistou títulos nas equipes Sub-15, Sub-17 e Sub-20, além de ter acumulado convocações para a seleção brasileira de base.

Lyncon estreou no time profissional durante o Campeonato Carioca de 2023, mas seguiu atuando majoritariamente pelas equipes inferiores do clube. Atuando preferencialmente pelo lado direito da defesa, o jogador também chegou a ser utilizado como lateral em algumas oportunidades, mostrando versatilidade.

CRB anuncia o zagueiro Lyncon, do Vasco, por empréstimo (Foto: Divulgação/CRB)

Um dos momentos de maior destaque do jovem defensor ocorreu no Brasileirão de 2024, quando marcou um gol na vitória do Vasco sobre o Internacional, no Beira-Rio. Apesar da boa impressão deixada, Lyncon não conseguiu sequência na equipe principal ao longo da temporada.

No meio da temporada de 2025, o zagueiro foi emprestado ao Volta Redonda, onde teve pouca minutagem, entrando em campo apenas duas vezes e somando 25 minutos jogados. Ao todo, Lyncon deixa o Vasco com quatro partidas disputadas e um gol marcado no profissional. O atleta tem contrato com o clube até novembro de 2026 e, após esse período, ficará livre para assinar com qualquer equipe.

