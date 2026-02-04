Diretoria do Vasco aposta em paciência com Diniz e aguarda entrosamento dos reforços

A diretoria do Vasco adota uma postura paciente em relação ao trabalho de Fernando Diniz e pretende aguardar o entrosamento dos reforços antes de fazer qualquer decisão sobre uma possível saída do treinador. Apesar do momento instável, o comandante ainda não é considerado pressionado no cargo, embora exista uma cobrança interna por resultados e evolução de desempenho neste início de temporada.

Os números recentes ajudam a explicar a insatisfação de parte da torcida. Em 48 partidas à frente do Vasco, Diniz soma 15 vitórias, 13 empates e 20 derrotas, com aproveitamento de 40,2%. Em 2026, o time disputou seis jogos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Vale ressaltar que o elenco considerado titular foi utilizado em apenas três oportunidades: na vitória sobre o Maricá, na estreia do Carioca, e nas derrotas para Flamengo e Mirassol.

Internamente, o clube entende que o momento faz parte do processo de reconstrução do elenco. A saída de Rayan, apontado como um dos pilares da equipe, é vista como um fator considerável para a queda de rendimento. A avaliação é de que o treinador ainda precisa reorganizar o time e adaptar o modelo de jogo às características dos novos jogadores que chegaram ao elenco.

Fernando Diniz chegou ao Vasco em maio de 2025

Até agora, o Vasco acertou a contratação de seis reforços. Quatro deles já estrearam: Rojas, Saldivia, Brenner e Marino. Cuiabano, que desembarca no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira (5), e Spinelli, que também deve chegar nos próximos dias, ainda aguardam a primeira oportunidade. Além disso, a diretoria segue no mercado em busca de ao menos um meia para dar mais profundidade ao elenco.

Nos bastidores, outro ponto que gerou repercussão foi a cobrança pública feita por Diniz após a derrota para o Mirassol. Parte do elenco avaliou que o tom foi excessivo, o que causou incômodo no vestiário. Após o empate sem gols contra o Madureira, na última segunda-feira (2), o treinador reconheceu o erro ao perceber que a situação ocorreu diante das câmeras.

— Depois eu ouvi o lance. Se eu tivesse percebido a presença das câmeras, talvez eu não tivesse feito daquela forma. Esse foi o meu erro: não perceber aquilo ali. Mas não foi erro na forma como eu trato os jogadores — afirmou o técnico.

