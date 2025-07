O Vasco iniciou a venda de ingressos para partida contra o Grêmio, válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Os valores variam entre R$ 120 e R$ 180 a inteira e os sócios do programa "Gigante" podem até mesmo entrar de graça. Confira todas as informações abaixo.

"Informativo de Partida – Vasco x Grêmio

Data: 19/07/2025

Horário: 17:30h

Data Abertura de venda: 14/07

Horário: 14h

Local: Caldeirão de São Januário

Competição: Campeonato Brasileiro 2025

Planos e Valores por Setor

Setor Arquibancada

• Dinamite Eterno: Check-in gratuito

• Gigante ★★★★★ – R$ 30,00

• Gigante ★★★★ – R$ 36,00

• Gigante ★★★ – R$ 42,00

• Gigante ★★ – R$ 48,00

• Estatutário – R$ 60,00

• Norte a Sul – R$ 60,00

• Camisas Negras – R$ 84,00

Setor Vip

• Dinamite Eterno – Check-in

• Gigante ★★★★★ – R$ 37,50

• Gigante ★★★★ – R$ 45,00

• Gigante ★★★ – R$ 52,50

• Gigante ★★ – R$ 60,00

• Estatutário – R$ 75,00

• Norte a Sul – R$ 75,00

• Camisas Negras – R$ 105,00

Setor Social

• Dinamite Eterno: Check-in ​

• Gigante ★★★★★ – R$ 45,00

• Gigante ★★★★ – R$ 54,00

• Gigante ★★★ – R$ 63,00

• Gigante ★★ – R$ 72,00

• Estatutário – R$ 90,00

• Norte a Sul – R$ 90,00

• Camisas Negras – R$ 126,00

Inteira e meia valores:

Arquibancada – R$120,00 / Meia – R$60,00

Vip – R$150,00 / Meia – R$75,00

Social – R$180,00/Meia – R$90,00

Visitante – R$120,00/ Meia – R$60,00

Programação de Abertura e Encerramento de resgates e Vendas

Online (Sócios): 14/07 às 14h

Público Geral e Visitante: 17/07 às 10h

Resgate de Gratuidade: 17/07 10h às 17h

Encerramento de venda: 19/07 às 18:15

Onde Comprar:

• Sócios Gigante: sociogigante.com/ingressos

• Sócio Estatutário: sociovasco.com.br

• Público Geral / Visitante: vasco.eleventickets.com

Datas e Horários das Ondas de Compra

• Estatutários e Dinamite Eterno: 14/07 às 14h

• Gigante ★★★★★: 14/07 às 16h

• Gigante ★★★★: 14/07 às 18h

• Gigante ★★★: 15/07 às 10h

• Norte a Sul e Gigante ★★: 15/07 às 12h

• Camisas Negras/Coração Infantil: 15/07 às 14h

• Público Geral/Gratuidade/Visitante: 17/07 às 10h

Cadastro Facial Sócio Torcedor – Passo a Passo:

1. Acesse o site sociogigante.com.br e entre com seu login e senha.

2. Na área logada, clique em “Biometria” para realizar o cadastro facial.

3. Confirme o status da sua biometria facial antes de comprar.

4. Centralize sua face até o reconhecimento e clique em “Salvar”.

5. Sua biometria facial ficará em status de “Análise” e você receberá a aprovação via e-mail.

Atenção: O cadastramento facial estará disponível até às 18:15 do dia da partida.

Vinculação de Ingresso do Convidado de Sócio:

• O titular do plano deve solicitar que o convidado realize o cadastro facial seguindo os passos:

1. Acesse o site vasco.eleventickets.com;

2. Clique em “Público Geral – Jogos” e realize o cadastro;

3. Após concluir o cadastro, faça login com e-mail e senha;

4. Centralize sua face até o reconhecimento e clique em “Salvar”;

5. Insira o documento original com foto (frente e verso).

6. O titular deve vincular os dados do convidado ao ingresso no carrinho: nome completo, data de nascimento e CPF.

ATENÇÃO: Uma vez que um determinado convidado seja vinculado como portador, não será possível a troca do mesmo.

COMO RESGATAR A GRATUIDADE ON-LINE PARA MENORES DE 12 ANOS?

1. Acesse o site https://vasco.eleventickets.com/#!/home;

2. O responsável deverá fazer login com e-mail e senha cadastrada;

3. Com a facial já cadastrada (do responsável e do menor), clique em “comprar ingresso”;

4. Selecione Arquibancada 5 ou 9, o tipo de gratuidade e adicione ao carrinho;

5. É obrigatório que já tenha sido adquirido o ingresso do adulto responsável, podendo ser na Arquibancada 5 ou Arquibancada 9;

6. Acesse o carrinho de compras e clique em “Vincular portador”;

7. Preencha com os dados solicitados do menor (nome completo, data de nascimento e CPF);

8. Clique em concluir reserva e pronto, resgate efetuado com sucesso!​

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Crianças de 3 a 11 anos: Documento original com foto (frente e verso), caso não tenha, certidão de nascimento contendo o CPF.

Obs.: O resgate só é permitido dentro do cadastro do responsável, é necessário ter adquirido um ingresso pago para o setor da Arquibancada (Portão 5 ou 9).

Crianças até 2 (dois) anos com documento original: Não é necessário o resgate da gratuidade.

COMO RESGATAR A GRATUIDADE ON-LINE PARA IDOSOS?

1. Acesse o site https://vasco.eleventickets.com/#!/home;

2. Faça login com e-mail e senha cadastrada;

3. Com a facial já cadastrada, clique em “comprar Ingresso”;

4. Selecione “Arquibancada 9 ou 5”, o tipo de gratuidade e adicione ao carrinho;

5. Acesse o carrinho de compras e clique em “Vincular portador”;

6. Se a gratuidade for para o dono do login, basta selecionar “usar os dados do cadastro” para o preenchimento automático, caso seja para terceiros, preencha com os dados solicitados (nome completo, data de nascimento e CPF);

7. Clique em concluir reserva e pronto, resgate efetuado com sucesso!​

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Idosos a partir de 60 anos: Documento original com foto (frente e verso).

COMO RESGATAR A GRATUIDADE ON-LINE PARA PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL?

1. Acesse o site https://vasco.eleventickets.com/#!/home;

2. Faça login com e-mail e senha cadastrada;

3. Acesse a aba “Benefício” no cadastro da sua conta e anexe o documento que comprova o direito à Gratuidade;

4. Após a análise, você será notificado por e-mail quanto a aprovação ou reprovação da sua solicitação de Gratuidade e, se aprovado, poderá acessar novamente o site e seguir com os demais passos;

5. Com a facial já cadastrada, clique em “comprar Ingresso”;

6. Selecione “Arquibancada 9 ou 5”, o tipo de gratuidade e adicione ao carrinho;

7. Acesse o carrinho de compras e clique em “Vincular portador”;

8. Se a gratuidade for para o dono do login, basta selecionar “usar os dados do cadastro” para o preenchimento automático, caso seja para terceiros, preencha com os dados solicitados (nome completo, data de nascimento e CPF);

9. Clique em concluir reserva e pronto, resgate efetuado com sucesso!​

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Portador de Necessidade Especial: Cartão PCD/Carteira Diferenciada ou RioCard Especial, emitidos pelo Detran ou laudo médico com até 3 meses emissão, com assinatura, carimbo do médico e código CID. Será concedida gratuidade para acompanhante apenas se estiver descrito no laudo médico ou se houver previsão legal.

Em casos de acompanhante:

1. O PNE deverá adicionar ao seu carrinho o ingresso “Acomp – PNE”;

2. O PNE menor de 18 anos deverá ter como acompanhante seu responsável legal (Pai ou mãe)

3. Vincule ao portador os dados do acompanhante;

4. O acompanhante precisará ter o benefício aprovado e facial cadastrada para que seja vinculado ao ingresso;

5. Pronto, resgate realizado.

Após a análise, caso não esteja de acordo com as regras acima, o pedido de gratuidade é cancelado no carrinho.

Acesso ao Estádio

🔹 Forma de Acesso: Reconhecimento facial nas catracas

🔹 Portões:

• Arquibancada: 5, 9A, 9B, 9C e 8

• Gratuidade: 9, 5 e 8

• Vip: 3

• Social: Principal e 19

• Visitante: Portão 11

Abertura dos Portões: 14:30h

⚠️ Crianças com gratuidade devem acessar pelos setores de arquibancada 9, 5 ou 8 via reconhecimento facial, acompanhadas do responsável legal, que deve apresentar seu ingresso para o mesmo setor."

Vasco venceu o Grêmio na última vez que se enfrentaram em São Januário (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Na últma vez que Vasco e Grêmio se enfrentaram em São Januário, o Cruz-Maltino levou a melhor. Na 1ª rodada do Brasileirão de 2024, o clube de Sâo Januário venceu por 2 a 1 com gols de Mateus Carvalho e David.

A bola vai rolar para Vasco e Grêmio às 17h30 deste sábado (19).