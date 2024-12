O Vasco da Gama, um dos maiores times de futebol no cenário brasileiro e da América do Sul, é muito conhecido também pelo seu apelido, Gigante da Colina. A origem do apelido já é antiga, permeando o clube desde quando o Vasco ainda era jovem. Quer saber o motivo do Vasco ser chamado de Gigante da Colina? O Lance! te conta.

Confira a origem do apelido "Gigante da Colina" para o Vasco da Gama (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A antiga origem do nome "Gigante da Colina"

A origem da alcunha data da década de 1930. O clube, que estava no auge dos seus 30 anos, portanto, ainda muito jovem, havia acabado de erguer o Estádio de São Januário, que até então era o maior da América do Sul. Perderia o posto somente para o Pacaembu, na década de 1940.

O nome foi dado ao Vasco por conta de sua sede ser localizada em uma região de terreno mais elevado em relação à Baía de Guanabara. Porém, aquela colina das instalações do cruz-maltino foi derrubada para dar lugar às casas que formariam a Barreira do Vasco.

A formação da Barreira do Vasco

A Barreira, como hoje é popularmente conhecida, foi um terreno doado por Getúlio Vargas à Igreja Católica, para a criação de residências para a população carente. O restante da colina que ali existia teve que ser nivelado para isso.

Antes, o terreno em que fica a Barreira era pedaço de um pequeno morro, da onde era possível vislumbrar a Baía de Guanabara, além de ficar muito mais próximo do mar do que a localização atual de São Januário.

A Barreira se formou ao longo dos anos no entorno de São Januário (Foto: Marcelo Paulo/VASCO)

Assim, com o passar do tempo, a comunidade foi recebendo cada vez mais moradores, até virar uma espécie de apêndice do Vasco da Gama. Atualmente, o clube carioca também mantém relações diretas com a Barreira, mantendo projetos sociais, além de empregar moradores.

Uma das iniciativas, por exemplo, foi estabelecer relações do departamento infanto-juvenil do clube com a Unidade Pacificadora da Barreira e do Clube Rotary de São Cristóvão, para atender as crianças que estão nas escolinhas de futebol, futsal, judô e caratê do Gigante da Colina.