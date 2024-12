Apesar da frustração pela perda da vaga à Libertadores, o torcedor do Vasco tem uma notícia animadora para 2025: o retorno de Jair. O volante, que passou o ano se recuperando de uma grave lesão no joelho, voltou em grande estilo e foi um dos protagonistas na vitória sobre o Atlético-MG.

Jair fez a primeira como titular justamente quando completou 10 meses após se lesionar no clássico contra o Flamengo. A ideia de Felipe com o volante começando a partida foi para ter superioridade numérica no meio-campo, além de ganhar poder de marcação e saída de bola qualificada.

- Na realidade, o Atlético é uma equipe perigosa, tem plataforma bem definida e gosta de ficar com a bola. A gente tentou criar uma superioridade numérica no meio para tentar ficar mais com a bola e tirar o ímpeto do Atlético. Graças a Deus deu tudo certo. O Jair conseguiu com sua experiência e qualidade controlar bem as ações. Ajudava na parte defensiva, porque Hulk e Deyverson estavam no mano a mano com um zagueiro, mas também era uma homem a mais no meio. Graças a Deus a estratégia deu certo e está todo mundo de parabéns - contou Felipe em coletiva.

Foi desta maneira que Jair foi líder em pelo menos três quesitos estatísticos entre os jogadores do Vasco contra o Atlético-MG. São eles: ações defensivas, desarmes e interceptações. O volante também acertou 90% dos passes e recuperou oito bolas.

Números de Jair em Vasco 2 x 0 Atlético-MG

⏰ 75 minutos jogados

✅ 46/51 passes certos (90%!)

🔐 7 ações defensivas (1° do time)

🦾 8 bolas recuperadas (2° do jogo!)

🆚 4 desarmes (1° do time!)

⤴️ 3 interceptações (1° do time!)

💪 6/11 duelos ganhos (55%)

Primeira partida de Jair após voltar de lesão foi contra o Cuiabá (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

A grande atuação de Jair como titular deixou os vascaínos empolgados vislumbrando a próxima temporada. Em diversas vezes ao longo do ano, o torcedor pensou que o ano do Vasco poderia ser diferente com a presença do volante de Paulinho, que voltou a jogar com a camisa cruz-maltina na última partida.

Jair espera que o ano de 2025 seja próspero pelo Vasco. O jogador quer voltar ao seu alto nível na próxima temporada.

- Também espero que 2025 seja um ano diferente, que eu não tenha lesões. Me preparei muito pra fazer um 2024 que o torcedor, a diretoria e todo mundo que vive o Vasco espera. Me cobro muito para estar 100% bem fisicamente e vou me cuidar nas férias para que o próximo ano seja diferente - disse Jair após a vitória sobre o Atlético-MG.

Na última partida do ano, o Vasco viaja até o Mato Grosso, onde enfrentará o Cuiabá, às 16h de domingo (8). O jogo, que é válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, será na Arena Pantanal.