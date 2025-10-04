Ex-jogadores do Vasco contestam plano de recuperação judicial do clube
Ex-atletas reclamam do corte excessivo nas dívidas que o clube se propõe a pagar
Um grupo formado por dez ex-jogadores do Vasco da Gama formalizou nesta semana contestações ao plano de recuperação judicial apresentado pelo clube. A petição foi protocolada na última quarta-feira (1) na 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, onde tramita o processo. A informação foi dada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Lance! na sequência.
Representados pelo escritório Laporta Costa Advocacia, os atletas Abedi, Anderson Salles, Diogo Silva, Éder Luís, Fellipe Bastos, Jumar, Muriqui, Paulão, Thiago Maciel e Ygor Maciel questionam a legalidade do plano proposto.
Entre os principais pontos questionados estão o que o grupo considera um deságio abusivo — ou seja, um corte excessivo nas dívidas que o clube se propõe a pagar —, além da ausência de viabilidade econômica do plano e cláusulas que os atletas afirmam ferir a legislação brasileira.
A situação acende um sinal de alerta sobre a condução do processo de recuperação judicial do Vasco, que foi ajuizado como uma alternativa para a reestruturação de dívidas da associação civil do clube. O plano atual tenta consolidar acordos com diversos credores, incluindo ex-atletas que atuaram em diferentes períodos na equipe.
