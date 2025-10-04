Destaque da Série B, titular do líder: veja como estão os jogadores emprestados pelo Vasco

O Vasco da Gama conta atualmente com seis jogadores emprestados a outros clubes. A estratégia por trás das saídas varia: enquanto alguns foram cedidos para ganhar experiência e se desenvolver longe de São Januário, outros deixaram o elenco por não estarem mais nos planos da comissão técnica — o que também ajudou o clube a aliviar a folha salarial.

No caso dos mais jovens, a expectativa é repetir o bem-sucedido modelo aplicado com Cauan Barros. O volante se destacou na Série B pelo América-MG, teve seu retorno antecipado e rapidamente se firmou no time comandado por Fernando Diniz.

Jogadores emprestados pelo Vasco

Juan Sforza - Juventude

O volante argentino chegou ao Vasco em 2024 com grande expectativa, vindo do Newell's Old Boys, mas não conseguiu se firmar na equipe principal. Em agosto deste ano, foi emprestado ao Juventude para ganhar mais minutos. No clube gaúcho, Sforza tem entrado com frequência nas últimas partidas, sempre vindo do banco de reservas, e tenta reencontrar o bom futebol que o levou ao futebol brasileiro.

Emprestado até: 31/12/2025

Juan Sforza em campo pelo Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

JP - Avaí

Destaque absoluto entre os atletas emprestados, JP é o nome mais comentado da lista. Atuando com regularidade na Série B pelo Avaí, o meio-campista acumula 21 jogos, quatro gols e uma assistência, sendo muito elogiado pela torcida catarinense. Caso mantenha o nível, pode ser o próximo a retornar ao Vasco com status elevado, assim como aconteceu com Cauan Barros.

Emprestado até: 31/12/2025

JP na partida entre Avaí e Chapecoense pela Série B(Foto: Liamara Polli/AGIF)

Lucas Eduardo - Avaí

Outro jovem da base vascaína, Lucas Eduardo também está no Avaí. O volante, que já foi capitão do sub-20 do Gigante da Colina e tem passagens pelas seleções de base, teve uma experiência frustrante no Cuiabá, onde jogou apenas uma partida. Agora, no clube catarinense, busca maior sequência e já atuou em três dos sete jogos desde sua chegada.

Emprestado até: 31/12/2025

Maxime Dominguez - Toronto FC (Canadá)

O meia suíço foi emprestado ao Toronto FC, da Major League Soccer, em abril. Desde então, vem sendo utilizado com regularidade: são 23 partidas e uma assistência pelo clube canadense. Dominguez tem contrato longo com o Vasco, até o fim de 2028.

Emprestado até: 31/12/2025

Maxime Rodriguez em apresentação do Toronto FC (Foto: Divulgação/Toronto FC)

Maicon - Coritiba

Aos 37 anos, o experiente zagueiro foi emprestado ao Coritiba, onde é um dos líderes da equipe na disputa da Série B. Com 26 partidas, um gol e uma assistência, Maicon é peça-chave no time paranaense, que atualmente briga pelo acesso e ocupa a primeira posição do campeonato. Sua passagem pelo Vasco foi importante nos últimos anos, mas o clube optou por dar espaço a nomes mais jovens na zaga.

Emprestado até: 31/12/2025 (quando também encerra seu contrato com o Vasco)

Loide Augusto - Caykur Rizespor (Turquia)

O atacante angolano chegou ao Vasco no início do ano, mas não conseguiu render e teve seu nome envolvido em polêmicas extracampo. Pouco mais de seis meses após sua chegada, foi emprestado ao Rizespor, da Turquia. Por lá, disputou apenas duas partidas até o momento.

Emprestado até: 30/06/2026

A torcida agora acompanha com atenção os desempenhos desses atletas, especialmente JP, que segue em destaque na Série B.

