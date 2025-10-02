Gols no início atrapalham desempenho do Vasco com Fernando Diniz

O Vasco voltou a mostrar um problema que tem se tornado cada vez mais frequente sob o comando de Fernando Diniz: a vulnerabilidade nos minutos iniciais das partidas. Na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, o time cruz-maltino foi vazado logo aos 6 minutos, quando Flaco López abriu o placar para o Verdão.

Esse não foi um caso isolado. Em 27 jogos com Diniz à frente da equipe, o Vasco soma dez vitórias, oito empates e nove derrotas. Em cinco dessas 17 partidas sem vitória, a equipe sofreu um gol antes dos 12 minutos de jogo — um dado que acende o alerta para a dificuldade do time em manter concentração e organização defensiva nos momentos iniciais.

Veja os jogos em que o Vasco sofreu gols nos primeiros minutos:

Palmeiras 3 x 0 Vasco – Flaco López aos 6’

Flamengo 1 x 1 Vasco – Carrascal aos 11’

Vasco 1 x 1 Botafogo – Arthur Cabral aos 8’

Juventude 2 x 0 Vasco – Nenê aos 3’

Vasco 1 x 1 Atlético-MG – Gabriel Menino aos 1’

Fernando Diniz durante Vasco x Bahia em São Januário (Jorge Rodrigues/AGIF)

Esses gols prematuros têm tido impacto direto no desempenho do time. Começar as partidas atrás no placar obriga o Vasco a correr atrás do prejuízo desde os primeiros minutos de jogo, o que desorganiza o time e compromete a estratégia para a partida.

Além do aspecto tático, a repetição do problema indica uma questão emocional. A equipe parece entrar desligada, sem a intensidade necessária para enfrentar os primeiros minutos. Após a partida contra o Palmeiras, o treinador Fernando Diniz comentou sobre esse aspecto.

— O jogo estava equilibrado, a primeira chegada do Palmeiras foi o gol. O jogo voltou a ficar equilibrado, a segunda chegada do Palmeiras foi outro gol. E o terceiro, a mesma coisa. Não foi um jogo que o Palmeiras foi extremamente dominante, e o campo ficou inclinado, a gente foi lá pra trás, não foi isso que aconteceu. Eles foram muito eficientes, muito eficazes e a gente foi muito disperso e muito distraído. A gente errou coisas que a gente nem sonhou em errar contra o Bahia, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo. A gente abriu o meio em muitas situações, a gente demorou pra fazer a recomposição... em um dos gols, a gente estava com a área mal preenchida. E isso aí determinou a nossa derrota, que foi uma vitória merecida do Palmeiras.

O Gigante da Colina volta a campo neste domingo (5), às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Vitória em São Januário. Diante da torcida, o Vasco terá mais uma oportunidade de mostrar evolução.

