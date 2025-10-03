menu hamburguer
Vasco

Vasco x Vitória terá árbitro estreante na Série A; conheça

Equipes se enfrentam no próximo domingo

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
14:35
Árbitro Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho (Foto: Divulgação)
Árbitro Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho (Foto: Divulgação)
A partida entre Vasco e Vitória em São Januário, no próximo domingo (5), contará com um estreante na arbitragem da Série A. A CBF divulgou que o árbitro Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho ficará com o apito para o jogo no Rio de Janeiro. Essa será a primeira vez que o paraense de 32 anos apitará um jogo da elite do futebol nacional.

➡️ Vasco e Prefeitura do Rio assinam termo para reforma de São Januário

Fernando Mendes trabalhou como quarto árbitro em três partidas da competição. Em sua carreira, ele apitou 18 jogos da Série B e 7 da Série D, além de um jogo da Copa do Brasil.

Média de cartões amarelos na Série B

Em 18 jogos na Série B, Fernando Mendes aplicou 105 cartões amarelos. Ou seja, média de cinco cartões por partida.

A CBF ainda não confirmou os demais nomes que integrarão a equipe de arbitragem de Vasco x Vitória.

➡️ Vegetti iguala seu maior jejum de gols desde que chegou ao Vasco

O que estará em jogo em São Januário para Vasco x Vitória?

Cinco pontos separam Vasco e Vitória na classificação. O time carioca é o 12° colocado, com 30 pontos. O Rubro-Negro, na 17ª posição (primeiro time no Z4), tem 25. Se o Cruz-Maltino conquistar os três pontos neste domingo, se afastará ainda mais da parte inferior da classificação e começará a olhar para cima.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Árbitro Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho (Foto: Divulgação)
Árbitro Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho (Foto: Divulgação)

