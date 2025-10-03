Vasco x Vitória terá árbitro estreante na Série A; conheça

A partida entre Vasco e Vitória em São Januário, no próximo domingo (5), contará com um estreante na arbitragem da Série A. A CBF divulgou que o árbitro Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho ficará com o apito para o jogo no Rio de Janeiro. Essa será a primeira vez que o paraense de 32 anos apitará um jogo da elite do futebol nacional.

Fernando Mendes trabalhou como quarto árbitro em três partidas da competição. Em sua carreira, ele apitou 18 jogos da Série B e 7 da Série D, além de um jogo da Copa do Brasil.

Média de cartões amarelos na Série B

Em 18 jogos na Série B, Fernando Mendes aplicou 105 cartões amarelos. Ou seja, média de cinco cartões por partida.

A CBF ainda não confirmou os demais nomes que integrarão a equipe de arbitragem de Vasco x Vitória.

O que estará em jogo em São Januário para Vasco x Vitória?

Cinco pontos separam Vasco e Vitória na classificação. O time carioca é o 12° colocado, com 30 pontos. O Rubro-Negro, na 17ª posição (primeiro time no Z4), tem 25. Se o Cruz-Maltino conquistar os três pontos neste domingo, se afastará ainda mais da parte inferior da classificação e começará a olhar para cima.

