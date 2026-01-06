Rayan e Coutinho se reapresentaram ao Vasco nesta terça-feira (6)
Jogadores foram autorizados pelo clube a retornar um dia após o restante do elenco
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco deu sequência à preparação para a temporada com a reapresentação do meia Philippe Coutinho e do atacante Rayan nesta terça-feira (6), no CT Moacyr Barbosa. Ambos tiveram autorização prévia do clube para se juntarem ao elenco após o início oficial dos trabalhos.
Campeonato Carioca vira ‘oportunidade de ouro’ para elenco alternativo do Vasco
Vasco
Vasco assina contrato definitivo com Lócio; entenda negociação com o Resende
Vasco
Elenco principal do Vasco se reapresentou no CT Moacyr Barbosa nesta segunda-feira (5)
Vasco
➡️ Copinha: Vasco perde para o Guanabara City mesmo com um jogador a mais
Rayan se apresentou após retornar de viagem nesta segunda-feira (5). O atacante passou o período de férias em Paris, onde celebrou sua lua de mel. Já Philippe Coutinho, que passou suas férias em Portugal, realizou os exames clínicos previstos pelo clube na tarde de segunda-feira e, nesta terça, iniciou as atividades em campo com o restante do grupo.
Programação de treinos da semana
Terça-feira – 06/01
- Treino: CT Moacyr Barbosa – Manhã
- Treino: CT Moacyr Barbosa – Tarde
Quarta-feira – 07/01
- Treino: CT Moacyr Barbosa – Tarde
Quinta-feira – 08/01
- Treino: CT Moacyr Barbosa – Manhã
- Treino: CT Moacyr Barbosa – Tarde
Sexta-feira – 09/01
- Treino: CT Moacyr Barbosa – Manhã
Sábado – 10/01
- Treino: CT Moacyr Barbosa – Manhã
- Treino: CT Moacyr Barbosa – Tarde
Domingo – 11/01
- Treino: CT Moacyr Barbosa – Manhã
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
Vasco iniciará o Carioca com elenco alternativo
Apesar da reapresentação do grupo principal nesta segunda-feira, o Vasco vai iniciar o Campeonato Carioca com uma equipe alternativa. O planejamento da comissão técnica prevê a utilização de jogadores que tiveram menos oportunidades em 2025, atletas que retornaram de empréstimo e jovens das categorias de base.
Esse grupo iniciou a preparação no dia 2 de janeiro e será responsável pela estreia no Estadual, marcada para o dia 15 de janeiro, contra o Maricá, às 21h30 (de Brasília), em São Januário.
Elenco que vai iniciar o Carioca
- Goleiros: Fuzato, Pablo, Allan Vitor, Victor Alemão, Lucas Serra e Cadu
- Laterais: Paulinho, Léo, Leandrinho e João Vitor (2005)
- Zagueiros: Lyncon, Lucas Freitas, Renan e Wallace Falcão
- Meias: JP, Sforza, Máxime Domínguez, Estrella e Medina
- Atacantes: Garré, GB, Alex Bruno, Adson e João Vitor (2008)
➡️ Campeonato Carioca vira 'oportunidade de ouro' para elenco alternativo do Vasco
Enquanto o elenco alternativo disputa as primeiras rodadas do Carioca, o grupo principal segue em preparação física e técnica, visando um início de temporada mais consistente ao longo das competições de 2026.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias