Rayan e Coutinho se reapresentaram ao Vasco nesta terça-feira (6)

O Vasco deu sequência à preparação para a temporada com a reapresentação do meia Philippe Coutinho e do atacante Rayan nesta terça-feira (6), no CT Moacyr Barbosa. Ambos tiveram autorização prévia do clube para se juntarem ao elenco após o início oficial dos trabalhos.

Rayan se apresentou após retornar de viagem nesta segunda-feira (5). O atacante passou o período de férias em Paris, onde celebrou sua lua de mel. Já Philippe Coutinho, que passou suas férias em Portugal, realizou os exames clínicos previstos pelo clube na tarde de segunda-feira e, nesta terça, iniciou as atividades em campo com o restante do grupo.

Rayan chega ao CT Moacyr Barbosa para pré-temporada do Vasco (Foto: Dikran Sahagian /VascoDaGama)

Programação de treinos da semana

Terça-feira – 06/01

Treino: CT Moacyr Barbosa – Manhã

Treino: CT Moacyr Barbosa – Tarde

Quarta-feira – 07/01

Treino: CT Moacyr Barbosa – Tarde

Quinta-feira – 08/01

Treino: CT Moacyr Barbosa – Manhã

Treino: CT Moacyr Barbosa – Tarde

Sexta-feira – 09/01

Treino: CT Moacyr Barbosa – Manhã

Sábado – 10/01

Treino: CT Moacyr Barbosa – Manhã

Treino: CT Moacyr Barbosa – Tarde

Domingo – 11/01

Treino: CT Moacyr Barbosa – Manhã

Vasco iniciará o Carioca com elenco alternativo

Apesar da reapresentação do grupo principal nesta segunda-feira, o Vasco vai iniciar o Campeonato Carioca com uma equipe alternativa. O planejamento da comissão técnica prevê a utilização de jogadores que tiveram menos oportunidades em 2025, atletas que retornaram de empréstimo e jovens das categorias de base.

Esse grupo iniciou a preparação no dia 2 de janeiro e será responsável pela estreia no Estadual, marcada para o dia 15 de janeiro, contra o Maricá, às 21h30 (de Brasília), em São Januário.

Elenco que vai iniciar o Carioca

Goleiros: Fuzato, Pablo, Allan Vitor, Victor Alemão, Lucas Serra e Cadu Laterais: Paulinho, Léo, Leandrinho e João Vitor (2005) Zagueiros: Lyncon, Lucas Freitas, Renan e Wallace Falcão Meias: JP, Sforza, Máxime Domínguez, Estrella e Medina Atacantes: Garré, GB, Alex Bruno, Adson e João Vitor (2008)

Pablo Vegetti na pré-temporada de 2026 do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Enquanto o elenco alternativo disputa as primeiras rodadas do Carioca, o grupo principal segue em preparação física e técnica, visando um início de temporada mais consistente ao longo das competições de 2026.

