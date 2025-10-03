Vasco e Prefeitura do Rio assinam termo para reforma de São Januário

Vasco e Prefeitura do Rio assinaram nesta sexta-feira (3) o termo definitivo da transferência do potencial construtivo de São Januário. O acordo foi firmado no Palácio da Cidade e é um grande passo para viabilizar a reforma do estádio.

O encontro contou com a presença do prefeito Eduardo Paes, do presidente do Vasco, Pedrinho, do segundo vice-presidente geral do clube, Renato Brito Neto — quem conduziu o processo —, do secretário municipal de esportes, Guilherme Schleder, do secretário municipal de desenvolvimento urbano e licenciamento, Gustavo Guerrante, de Alexandre Isquierdo, e outros dirigentes do Cruz-Maltino.

Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Pedrinho, presidente do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

Negociações do Vasco

Com a assinatura do termo, o Vasco, agora, tem autorização para comercializar o potencial construtivo com a empresa que acenou com interesse. A SOD Capital poderá exercer a opção de compra conforme o combinado. O acordo prevê a comercialização de cerca de 250 mil m² de potencial construtivo — aproximadamente 90% do total disponível — por valores que giram em torno de R$ 500 milhões.

— Agradeço ao prefeito Eduardo Paes, ao presidente da Câmara de vereadores, Carlo Caiado, ao Alexandre Isquierdo, todo o trabalho e a dedicação durante esse período para que pudéssemos finalmente ter a assinatura definitiva do potencial construtivo, finalizado hoje. É um marco na história do Vasco! Esperamos, o mais rapidamente possível, dar início às obras e realizar o sonho dos torcedores vascaínos — celebrou Pedrinho, presidente do Vasco.

O que é o potencial construtivo?

O potencial construtivo corresponde ao direito de construir em um terreno, dentro dos limites definidos pelo plano diretor da cidade. No caso do Vasco, a lei complementar aprovada autoriza o clube a transferir esse direito para outras regiões do Rio, como áreas da Barra da Tijuca e da Zona Norte, com maior infraestrutura. Assim, investidores compram esse “direito de construir” e o valor arrecadado é revertido para a modernização do estádio.

Segundo a legislação, 100% dos recursos obtidos com a venda serão obrigatoriamente investidos em São Januário. O clube terá uma conta específica para gerenciar a verba, com fiscalização tanto da Prefeitura quanto dos seus próprios órgãos internos. A determinação impede o uso do dinheiro para pagamento de dívidas ou salários, garantindo exclusividade para o projeto de reforma do estádio e seu entorno.