O Campeonato Carioca de 2026 começa já em janeiro e traz novidades no regulamento e um novo formato. Um dos destaques deste Estadual é a volta da premiação após seis anos.

Nesta temporada, os 12 times jogarão em um novo formato, pensado para aliviar o calendário dos clubes em ano de Copa do Mundo. O primeiro jogo será entre Flamengo, atual campeão, e Portuguesa, em partida antecipada da 5ª rodada, que acontece no dia 11 de janeiro.

Flamengo levanta a taça do Campeonato Carioca

Novo regulamento e fim da vantagem no mata-mata

Em vez do turno único com os 12 times, como em 2025, nesta temporada as equipes serão divididas em dois grupos de seis, enfrentando a chave oposta. Ao fim da primeira fase, o time de melhor campanha geral será o campeão da Taça Guanabara.

Os quatro primeiros de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em jogo único, de mando do time de melhor campanha. Ja os dois últimos, vão para o "Grupo X", em que todos se enfrentam em dois turnos e o de menor pontuação será rebaixado para a Série A2.

Na semifinal, confronto será em ida e volta - o time de melhor campanha na primeira fase escolhe se mandará o primeiro ou o segundo jogo. A grande decisão volta a ser em uma única partida. Em nenhuma fase do mata-mata haverá vantagem do empate.

O campeão da Taça Rio será definido entre os perdedores das quartas de final. As equipes jogarão semifinal e final em jogo único.

Ao término da quinta rodada da Taça Guanabara, os cartões serão zerados para o restante da competição. Aqueles que tiverem recebido o terceiro cartão naquele jogo, cumprem suspensão normalmente na sexta e última rodada.

Grupos da primeira fase do Carioca

Grupo A: Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Portuguesa e Bangu.

Grupo B: Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boavista e Nova Iguaçu.

Onde vai ser a final do estadual?

O regulamento prevê que a decisão do Carioca será realizada no Maracanã, exceto em casos de impedimento legal, força maior ou acordo entre os clubes. Neste caso, os finalistas podem levar a final para outro município, estado ou país, desde que tenham também a autorização da Ferj.

Divisão de torcida nos clássicos

De acordo com o regulamento do Carioca, os clássicos deverão ser realizados no estádio indicado pelo mandante, com torcida dividida em 50% para cada, salvo acordo em contrário entre os clube ou impedimento legal.

Critérios de desempate

Para a classificação dos grupos ao fim da primeira fase, os critérios de desempate serão: maior número de vitória, maior saldo de gols, maior número de gols pró, menor número de cartões amarelos (cada vermelho equivale a três amarelos), e em último caso, sorteio.

Já para a definição do campeão da Taça Guanabara, será: maior número de vitórias, maior saldo de gols, maior número de gols pró, confronto direto, menor número de cartões amarelos (cada vermelho equivale a três amarelos) e então sorteio.

Inscrição de jogadores

Não haverá limite de jogadores inscritos no Carioca de 2026, mas haverá limitação de estrangeiros por jogo. Apenas nove poderão ser incluídos na relação das partidas.

Na fase principal (Taça Guanabara, quartas, semi e final), poderão jogar os atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o jogo de ida da semifinal. O mesmo vale para a Taça Rio, no penúltimo dia útil antes da respectiva semifinal.

Para jogar a primeira rodada, estarão em condição de jogo aqueles inscritos até o terceiro dia útil que anteceder o início do campeonato e cujo registro conste no BIRA, sem pendências, até o último dia útil antes do jogo.

Cruzamento dos grupos no mata-mata

Quartas de final

1ºA x 4ºA (Grupo C)

1ºB x 4ºB (Grupo D)

2ºA x 3ºA (Grupo E)

2ºB x 3ºB (Grupo F)

Semifinal

Vencedor do Grupo C x Vencedor do Grupo E

Vencedor do Grupo D x Vencedor do F

Taça Rio

Perdedor do Grupo C x Perdedor do Grupo E

Perdedor do Grupo D x Perdedor do Grupo F

Premiação do Carioca 2026

O Campeonato Carioca voltará a ter premiação após seis anos. Em reunião do Conselho Arbitral realizada em novembro de 2025, os clubes participantes da Série A1 em 2026 entraram em acordo sobre o tema. Dessa forma, conforme avançarem na competição, as equipes receberam cotas extras.

Transmissão do Carioca

Os jogos do Campeonato Carioca serão exibidos na Globo (TV aberta), no Sportv (TV fechada), na GeTV (youtube) e ou no Premiere (pay-per-view). Veja a tabela abaixo, com datas, horários e transmissão.

Tabela do Carioca 2026

Estádios com asterisco (*) estão sem os laudos técnicos exigidos.