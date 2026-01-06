Decisivo na estreia do Vasco e já autor de um gol na Copinha, Lukas Zuccarello voltou a ser elogiado pelo torcedor cruz-maltino, dessa vez por sua atuação contra o Guanabara City, na segunda rodada da competição. O jogador é um dos destaques da equipe sub-20 e já até estreou pelo profissional.

Inspirado em Philippe Coutinho, o jovem vê 2026 como um possível ponto de virada na carreira, após ganhar rodagem e amadurecer dentro do clube.

Lukas Zuccarello desponta como aposta do Vasco para 2026

✍️Texto e entrevista por Pedro Cobalea, setorista do Vasco no Lance!

Zuccarello chegou ao Vasco em 2022, vindo do Sport, inicialmente para reforçar a equipe sub-17. Hoje, já adaptado e mais experiente, é um dos principais nomes da categoria sub-20. Contando partidas pela base e no profissional do Vasco, Lukas nove gols e 13 assistências em 57 jogos.

O meia já atuou em nove jogos pelo time principal, acumulando 323 minutos em campo. Após Rayan e Barros brilharem em 2025, Zuccarello aparece como um dos jovens que podem "explodir" em São Januário na próxima temporada.

Com qualidade no passe, boa finalização e facilidade para atuar entrelinhas, Zuccarello se aproxima do perfil de um clássico camisa 10. Não por acaso, o jovem do Vasco tem em Philippe Coutinho sua principal referência.

🎙️Entrevista exclusiva

Durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, a jovem promessa do Vasco chamou atenção pelo drible curto e pela capacidade de deixar os companheiros em boas condições de finalizar.

- O meu estilo de jogo é ofensivo. Tenho uma finalização boa, gosto de quebrar linhas com arrancadas e passes, e ajudo a marcar quando é preciso - explicou em entrevista exclusiva ao Lance!.

A Copinha, aliás, ocupa um espaço especial na trajetória do jogador.

- É sempre muito bom jogar uma Copinha. É uma das maiores competições de base, a experiência é única. Espero que nesta próxima edição a gente consiga fazer uma excelente campanha e sair com o título - projetou o meia, que já atuou tanto pelas pontas quanto centralizado, função em que se sente mais confortável para criar e chegar ao gol.