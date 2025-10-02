Vasco negocia a contratação de promessa chilena

O Vasco da Gama segue atento ao mercado sul-americano em busca de jovens promessas para reforçar suas categorias de base. O Lance! apurou que o alvo da vez é o atacante chileno Vicente Álvarez, de apenas 18 anos, que pertence ao San Felipe, da segunda divisão do Chile.

O jovem é uma das revelações do futebol chileno e atualmente disputa o Mundial Sub-20, onde já foi titular na vitória sobre a Nova Zelândia e participou da derrota para o Japão, entrando no segundo tempo. Vicente é visto como um jogador promissor, veloz, habilidoso e com boa leitura tática, embora ainda precise de evolução física — algo natural para sua idade.

Vicente Álvarez em campo na partida entre Chile e Japão no Mundial Sub-20 (Foto: Rodrigo Arangua/AFP)

Revelado pelo próprio Unión San Felipe, o atacante soma 41 jogos como profissional, com dois gols marcados, um número significativo para um atleta de sua idade e posição. Com 1,78m de altura, Álvarez costuma atuar pelos lados do campo, explorando sua velocidade e dribles em profundidade.

O Lance! também apurou que o Vasco já havia tentado a contratação do jogador meses atrás, na mesma época em que trouxe os jovens Santos Torrealba e Brayan Grance, mas a proposta feita ao San Felipe foi recusada na ocasião. Agora, o Gigante da Colina faz uma nova investida para contar com o atacante, que chegaria inicialmente para reforçar o elenco sub-20 do clube.

A movimentação, no entanto, não ocorre sem concorrência. O São Paulo também demonstrou interesse na contratação de Vicente Álvarez e pode entrar na disputa pelo jogador.

