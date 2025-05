Ex-diretor do Vasco, Marcelo Sant’Ana se despede do clube

O ex-diretor de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Ana se despediu do clube na manhã desta segunda-feira (12). Em postagem nas redes sociais, o executivo agradeceu a oportunidade por ter trabalhado no Cruz-Maltino e deu detalhes do processo de contratação.

Marcelo Sant'Ana informou que não era do escopo dele definir as contratações. A função do ex-diretor do Vasco se restringia "a negociação dos contratos, evoluir os processos, cuidar da folha salarial, da gestão das pessoas, da logística, das categorias de base (semana passada, o Vasco conquistou a Copa do Brasil Sub-17 e, este ano, voltou a disputar os Brasileiros Sub-20 e Sub-17) e do futebol feminino (ganhamos o Brasileiro A3 e criamos as categorias Sub-20 e Sub-17)".

Nas palavras de Marcelo Sant'Ana não fazia parte da função dele definir os nomes ou perfis de atletas ou funcionários contratados ou dispensados.

Confira a publicação de Marcelo Sant'Ana, ex-diretor de futebol do Vasco, na íntegra:

A minha despedida é cheia de gratidão.

Obrigado ao Vasco pela oportunidade de vestir a Cruz de Malta e representar a tua imensa torcida por 10 meses. Obrigado por cada momento no Rio, em São Januário e de Norte a Sul deste país. Atletas, staff e torcida: vocês foram a minha família futeboleira enquanto minha família de sangue continuou em Salvador.

Queria ter gritado junto “é campeão”. É a primeira vez que deixo um clube sem essa alegria. Esportivamente, fico feliz pela melhor campanha (semifinal) na Copa do Brasil desde 2011, pela melhor campanha na Série A desde 2017 e pela volta aos torneios sul-americanos após cinco anos. Pouco para uma linda história, mas o possível pelo tempo e pelo contexto que levou a SAF e o Clube à recuperação judicial. Foram 59 jogos com 22 vitórias, 17 empates e 20 derrotas.

Meu dia a dia foi cuidar da parte burocrática do futebol: negociação dos contratos, evoluir os processos, cuidar da folha salarial, da gestão das pessoas, da logística, das categorias de base (semana passada, o Vasco conquistou a Copa do Brasil Sub-17 e, este ano, voltou a disputar os Brasileiros Sub-20 e Sub-17) e do futebol feminino (ganhamos o Brasileiro A3 e criamos as categorias Sub-20 e Sub-17). Não cabia a mim definir os nomes ou os perfis dos atletas ou dos funcionários que seriam contratados ou dispensados.

Agradeço a confiança de todos que sempre me apoiaram, em especial, ao Presidente Pedrinho e ao CEO Carlos Amodeo, nossas lideranças.

Obrigado, Vasco da Gama."

CEO Carlos Amodeo acumula o cargo de diretor de futebol temporariamente (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Marcelo Sant'Ana foi anunciado pelo Vasco no dia 2 de janeiro de 2024, já sob a gestão de Pedrinho no comando da SAF. Com o diretor de futebol, o Cruz-Maltino contratou 14 jogadores. Relembre todos os atletas com o Lance! abaixo.

2024

Alex Teixeira (atacante) Emerson Rodríguez (atacante) Jean Menezes (atacante) Maxime Dominguez (meia) Philippe Coutinho (meia) Souza (volante)

2025