O Vasco enfrenta o Internacional e deve entrar em campo um pouco modificado em relação ao time que enfrentou o Fortaleza, na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rafael Paiva planejou mudanças para o time voltar a vencer na competição.

As principais mudanças devem ocorrer no ataque. A tendência é que o time comece com Maxime Dominguez no lugar de Puma Rodríguez. No meio-campo, Philippe Coutinho também deve estar entre os titulares.

Já na zaga, João Victor pode entrar na vaga de Maicon. O zagueiro foi expulso no clássico contra o Botafogo e cumpriu suspensão na derrota para o Fortaleza.

O Vasco deve vir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho; Maxime Dominguez (Puma Rodríguez), Emerson Rodríguez (Leandrinho) e Vegetti.

Maxime Dominguez deve ser titular contra o Internacional (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco e Internacional jogam às 20h desta quinta-feira (21). A partida, que é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, será em São Januário.