Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 05/11/2024 - 23:25 • Rio de Janeiro

O Botafogo venceu o Vasco, por 3 a 0, nesta terça-feira (5), em clássico válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Savarino e Luiz Henrique abriram o placar logo no início do primeiro tempo para o Alvinegro, e Junior Santos fechou a conta na segunda etapa. Com a vitória, o Glorioso chega a 67 pontos e aumenta a vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, com 61, na reta final do campeonato. Já o Vasco segue na nona posição com 43 pontos.

Como foi a partida

O primeiro tempo terminou e começou com um massacre do time da casa. O Botafogo tomou conta da partida logo nos minutos iniciais. Com boas infiltrações de Savarino, e com intensidade para trocar passes, o venezuelano abriu o placar aos oito minutos, depois do lançamento de Alex Telles. O Glorioso não deixou o Vasco respirar, e quatro minutos depois, saiu o segundo. Com grande jogada do trio de ataque, Savarino tabelou com Igor Jesus, que passou para Luiz Henrique bater com estilo e ampliar o placar.

O Alvinegro poderia ter ampliado. A pressão se manteve. Os cruz-maltinos mal viram a cor da bola. Ao fim dos 45 minutos iniciais, o árbitro assinalou um pênalti para o Botafogo, depois de uma falta de João Victor em Igor Jesus. Com a revisão do VAR, o juiz substituiu a penalidade por um falta fora da área e expulsou o zagueiro vascaíno. Com 2 a 0 em desvantagem no placar, acabou barato o primeiro tempo para a equipe de Rafael Paiva.

O segundo tempo seguiu o embalo do primeiro. Os técnicos fizeram alterações. Rafael Paiva decidiu por fechar o time. Tirou Vegetti, Puma Rodríguez e Payet. Já Artur Jorge foi para frente, tirou Adryelson e colocou Júnior Santos, voltando aos gramados depois de mais de um mês se recuperando de lesão, além de Tiquinho Soares e Lucas Halter. As substituições deram resultado para o lado do Glorioso, e o camisa 11 ampliou o placar apenas três minutos depois de pisar em campo. Com a vitória, o Alvinegro aumentou a vantagem da liderança e chegou a 67 pontos, seis a mais que o vice Palmeiras. Para o Vasco, a derrota custou a oportunidade de assumir a oitava posição e colar no pelotão de cima.

O que vem por aí?

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (9), contra o Cuiabá, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, a partir das 16h30m (de Brasília). O Glorioso visa aumentar a vantagem e se consolidar no topo da tabela. Já o Vasco entra em campo no mesmo dia, às 19h, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, com a missão de se manter na cola do pelotão de cima e seguir vivo no sonho de uma vaga para a Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 3 x 0 Vasco

32ª rodada do Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: terça-feira, 5 de novembro de 2024, às 21h30m (hora de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Savarino, 8'/1ºT, Luiz Henrique, 11'/1ºT, Junior Santos, 27'/2ºT

🟨 Cartões amarelos: João Victor (Vasco); Paulo Henrique (Vasco)

🟥 Cartão vermelho: João Victor (Vasco).

💸 Renda: R$ 2.351.620

🧑‍🤝‍🧑 Público: 32.007 (28.757 pagantes)

⚽ ESCALAÇÕES:

Botafogo (Técnico: Artur Jorge)

John, Vitinho (Allan), Barboza, Adryelson (Junior Santos) e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Savarino, Luiz Henrique (Lucas Halter) e Igor Jesus (Tiquinho Soares).

Vasco (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Puma Rodríguez (Alegria), Payet (Galdames) e Jean David (Maicon); Vegetti (Rayan).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR).

