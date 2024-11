Fortaleza venceu o Vasco na 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Publicada em 09/11/2024 - 20:59 • Fortaleza (CE)

O Fortaleza atropelou o Vasco e venceu por 3 a 0, na noite deste sábado (9), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Emmanuel Martínez, Breno Lopes e Renato Kayzer balançaram a rede para o Leão do Pici, no Castelão.

Com o resultado, o Fortaleza ocupa a terceira posição na tabela do Brasileirão, com 63 pontos. O Leão do Pici tem cinco pontos a menos que o líder, o Botafogo. Já o Vasco segue com na nona colocação, com 43 pontos.

Como foi o jogo?

Vasco e Fortaleza fizeram um início de partida equilibrada. Após o período de estudos, o Cruz-Maltino não contava com que Lucas Piton fosse falhar. O lateral-esquerdo afastou mal a bola no campo de defesa e levou um chapéu de Tinga. O lateral-direito do Leão do Pici cruzou na medida para Emmanuel Martínez abrir o placar, aos 12 minutos.

Por pouco, o Vasco não empatou com Galdames. O volante chileno arriscou de fora da área, mas João Ricardo impediu o empate, aos 22 minutos. Aos 35 minutos, Léo Jardim fez um milagre depois de Marinho driblar Piton com facilidade e chutar praticamente da pequena área.

Rafael Paiva tentou mudar o panorama da partida, no segundo tempo, com as entradas de Rayan e Jair. O Vasco melhorou, mas foi insuficiente para empatar ou até mesmo virar.

Ao final da partida, o Fortaleza ampliou com Breno Lopes, aos 33 minutos, num chute cruzado, e com Renato Kayzer, aos 46 minutos. Pochettino recebeu com espaço e tocou para o atacante revelado pelo próprio Vasco empurrar para o fundo da rede.

Philippe Coutinho voltou a vestir a camisa do Vasco após duas partidas sendo preservado (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

O que vem pela frente?

Agora, o Campeonato Brasileiro terá uma pequena para a última Data Fifa do ano. Após a paralisação, o Vasco entra em campo para enfrentar o Internacional, na quinta-feira (21), às 20h, em São Januário.

Já o Fortaleza viaja para o Rio de Janeiro, onde encara o Fluminense. A bola rola às 21h30 de sexta-feira (22), no Maracanã.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 0 VASCO

33ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, 19h (de Brasília);

📍 Local: Castelão, Fortaleza (CE);

🥅 Gols: Emmanuel Martínez (12' do 1ºT), Breno Lopes (33' do 2ºT) e Renato Kayzer (46' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Matheus Rossetto (FOR); Jair (VAS);

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga (Brítez), Kuscevic, Titi e Mancuso; Matheus Rosseto, Hércules (Pochettino) e Emmanuel Martínez; Marinho (Yago Pikachu), Moisés (Breno Lopes) e Lucero (Renato Kayzer).

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Sforza), Mateus Carvalho (Jair) e Galdames (Alex Teixeira); Puma Rodríguez (Philippe Coutinho), Emerson Rodríguez (Rayan) e Vegetti.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Rafael Trombeta (PR);

4️⃣ Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).