Seu Lance! Conheça a história da lendária camisa do Vasco de 2000

A camisa branca do Vasco na temporada de 2000 foi marcada por grandes conquistas: Copa João Havelange e Mercosul. Disponível para ofertas no Seu Lance!, site de leilões online do Lance! que te possibilita adquirir mantos do seu clube, a camiseta foi marca de um ano lendário na história do Cruz-Maltino. Saiba um pouco mais da história por trás desse traje de gala do Gigante da Colina.

Vasco 2000: a virada histórica!

A mais famosa das viradas foi no terceiro e último jogo da final da Copa Mercosul de 2000. No Parque Antártica, o Vasco perdia por 3 a 0, mas obteve a virada para 4 a 3 mesmo com um jogador a menos.

São Januário, a casa do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Time base do Vasco em 2000: Helton; Jorginho, Odvan, Júnior Baiano e Clébson; Nasa, Jorginho Paulista, Juninho Paulista e Juninho Pernambucano; Euller e Romário (Técnico: Joel Santana).

🔰 TIME: Vasco da Gama

📆 ANO: 2000

🔢 NÚMERO: 11

⚽ NOME: -

🖊 ESPECIAL: Autografada por todo o elenco