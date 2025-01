Mauricio Lemos entrou em acordo e rescindiu com o Atlético-MG. Com isso, o zagueiro é mais um jogador que chega sem custos aos cofres do Vasco. O uruguaio é aguardado no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (11), para realizar exames e assinar contrato com o Cruz-Maltino.

O contrato de Mauricio Lemos com o Cruz-Maltino será em definitivo. O vínculo ainda pode ser renovado caso o zagueiro uruguaio cumpra metas.

Este será o terceiro zagueiro contratado. Antes de Mauricio Lemos, o clube acertou as contratações de Lucas Freitas, que ainda não foi anunciado pelo Cruz-Maltino, e Lucas Oliveira.

Para contratar Mauricio Lemos, o Vasco precisou vencer a concorrência de outros clubes. O Grêmio e o Peñarol, do Uruguai, estavam interessados no zagueiro uruguaio.

Com a chegada de Mauricio Lemos, o Vasco passa a priorizar outro setor carente do elenco: o ataque. Agora, o Cruz-Maltino busca acertar as contratações de dois atacantes que joguem pelo lado do campo.

Mauricio Lemos está encaminhado com o Vasco (Foto: Gilson Junio/AGIF)

Passagem de Mauricio Lemos, novo reforço do Vasco, no futebol brasileiro

Mauricio Lemos chegou ao Atlético-MG m 2023 após uma longa passagem no futebol europeu. Ao todo, o zagueiro uruguaio disputou 57 partidas com a camisa do Galo e marcou três gols.