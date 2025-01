Nova Iguaçu x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações

O confronto entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama, marcado para este sábado (11), às 16h30 (de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro e inaugura a participação das equipes no Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band (TV aberta), SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

Em termos de preparação, o Nova Iguaçu, liderado pelo técnico Carlos Victor, reforçou seu elenco com jogadores como Pedro Zanette e Phillipe, em busca de um bom começo de ano. Por outro lado, o Vasco, com Ramon Lima à frente temporariamente, dará oportunidade a jovens talentos da base, além de contar com a experiência de Victor Luis e Serginho.

Este encontro entre Nova Iguaçu e Vasco será o 16º da história. No último confronto, pela semifinal do Carioca 2024, o Nova Iguaçu saiu vitorioso por 1 x 0.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam neste sábado (11) (Foto: Matheus Lima/ Vasco)

Confira as informações do jogo entre Nova Iguaçu e Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU X VASCO

1ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 11 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Band (canal fechado), pelo Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view)

➡️Vasco encara carrasco de 2024 na estreia do Campeonato Carioca

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOVA IGUAÇU: Matheus Miranda (Pedro Zanette), Yan, Renan Arantes, Gabriel Pinheiro, Ramon; Igor Guilherme (Mayron), Sidney, Igor Lemos, Xandinho, Bill, Phillipe (Victor Rangel).

continua após a publicidade

VASCO: Pablo; Paulo Ricardo, Lyncon, Luiz Gustavo, Victor Luís, Zé Gabriel, Lucas Eduardo, João Pedro, Bruno Lopes, Maxsuell Alegria, Gabriel.