Band promete ‘espetáculo’ na transmissão do Campeonato Carioca

A Band inicia suas transmissões do Campeonato Carioca 2025 com a partida entre Botafogo e Macaé, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Denis Gavazzi, diretor de Esportes do Grupo Bandeirantes, expressou entusiasmo com a cobertura, declarando que a emissora fará "um verdadeiro espetáculo para todos os amantes da modalidade".

Denis Gavazzi, diretor de Esportes do Grupo Bandeirantes

Equipe de transmissão escalada

Para o jogo que marca a abertura do Campeonato Carioca, a Band escalou Sergio Mauricio na narração, com comentários de Ricardo Rocha e Washington, o Coração Valente. Flávio Amendola e Gabriela Marino serão responsáveis pelas reportagens de campo.

Campeão brasileiro, Botafogo terá jogo de estreia no Carioca neste sábado (11) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Outros confrontos

Além do jogo inaugural, a Band transmitirá outras partidas importantes do Campeonato Carioca, incluindo a estreia do Flamengo contra o Boavista no domingo (12), com narração de Téo José, e o jogo do Vasco contra o Bangu na quinta-feira seguinte, narrado por Sergio Mauricio.

Band e Globo dividem direitos de transmissão do Campeonato Carioca

A Globo, retomando a transmissão do Carioca, compartilhará os direitos com a Band. O acordo prevê a exibição dos jogos na televisão aberta, no canal pago SporTV e no pay-per-view Premiere. A decisão de dividir os direitos de transmissão surge após um período de ausência da emissora carioca, motivada por uma estratégia de redução de custos durante a pandemia do coronavírus.