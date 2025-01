O Vasco começou a venda de ingressos para o primeiro jogo da temporada, contra o Nova Iguaçu, pela 1ª rodada da Taça Guanabara. A partida será às 16h30 deste sábado (11), em São Januário. Confira todas as informações abaixo.

"ATENÇÃO:

Todas as condições colocadas ao Sócio Torcedor do Vasco, tais como regras operacionais são determinadas pelo mandante desta partida (NOVA IGUAÇU).

Dos planos e valores por setor:

Setor Arquibancada:

Estatutário – R$40,00

Dinamite Eterno – Check in

Gigante ★★★★★ – R$20,00

Gigante ★★★★ – R$24,00

Gigante ★★★ – R$28,00

Gigante ★★ – R$32,00

Norte a Sul – R$40,00

Camisas Negras – R$56,00

Setor VIP:

Estatutário – R$55,00

Dinamite Eterno – Check in

Gigante ★★★★★ – R$27,50

Gigante ★★★★ – R$33,00

Gigante ★★★ – R$38,50

Gigante ★★ – R$44,00

Norte a Sul – R$55,00

Camisas Negras – R$77,00

Setor Social:

Estatutário – R$70,00

Dinamite Eterno – Check in

Gigante ★★★★★ – R$35,00

Gigante ★★★★ – R$42,00

Gigante ★★★ – R$49,00

Gigante ★★ – R$56,00

Norte a Sul – R$70,00

Camisas Negras – R$98,00

Dos valores (INTEIRA)

ARQUIBANCADA – R$80,00

VIP – R$110,00

SOCIAL – R$140,00

PORTÃO 11 (NOVA IGUAÇU) – R$80,00

Da abertura e encerramento das vendas:

Abertura das vendas online – Sócios: 08/01 às 10h.

Público Geral e torcida visitante: 09/01 às 10h.

Encerramento das vendas online: 11/01 às 12h.

ATENÇÃO: Especificamente para esta partida, todos os sócios ativos, independentemente de sua categoria poderão comprar seus respectivos ingressos a partir das 10h no dia 08/01.

Onde comprar:

Sócios Gigante: sociogigante.com/ingressos

Sócio Estatutário: sociovasco.com.br

Público Geral e Torcida Visitante (Nova Iguaçu): vasco.eleventickets.com

IMPORTANTE:

A venda on-line para Público Geral é limitada a um ingresso por cadastro, e os ingressos do tipo “Meia-entrada” estão limitados à 40% das respectivas cargas.

ATENÇÃO:PASSO A PASSO – CADASTRO FACIALClique em ‘’Comprar Ingressos’’; Selecione a quantidade de ingressos e setor; Nos ingressos do jogo clique em “Vincular Portador”; Vincule os ingressos de acordo com o titular do plano e também aos convidados (Preenchendo nome completo, data de nascimento e CPF); Realize o pagamento; Após o pagamento ter sido concluído com sucesso e de ter vinculado os ingressos, basta acessar os ingressos reservados e realizar o cadastro facial clicando no ícone da câmera, atentando-se as orientações sobre a posição da câmera, enquadramento do rosto, fundo da foto e acessórios que não podem ser utilizados no momento do cadastro; Nos ingressos dos convidados, após vincular todos com os dados solicitados, copie o link gerado e compartilhe via WhatsApp para que eles também possam realizar o cadastro facial; Prontinho, agora é só aguardar a confirmação do cadastro facial e curtir o Caldeirão.

O titular do plano receberá um e-mail com a confirmação do cadastro e também poderá acompanhar o status em seus pedidos pagos.

Sobre Cadeira Cativa:

INÍCIO E TÉRMINO AS VENDAS:

A venda acontecerá somente de forma presencial nos dias 10/01, das 10hs às 17hs na bilheteria da Mega Loja.

RETIRADA POR TERCEIROS (VENDA DA CATIVA):

Necessário apresentar procuração assinada com reconhecimento de firma ou assinatura digital, seguido de um documento oficial com foto.



Sobre a gratuidade:

SETOR DE ACESSO: ARQUIBANCADA

A GRATUIDADE NOS SETORES: SOCIAL, VIP E CAMAROTE, NÃO É PERMITIDA.

ONDE REALIZAR O CADASTRO PARA GRATUIDADES?

De forma online pelo site: vasco.eleventickets.com ou nos dias anteriores ao jogo

O QUE É PRECISO PARA TER DIREITO AS GRATUIDADES?

Pessoas com Deficiência: laudo médico, com assinatura e carimbo do médico, ou Cartão PCD/Carteira Diferenciada ou RioCard Especial, emitidos pelo Detran. Será concedida gratuidade para acompanhante apenas se estiver descrito no laudo médico ou se houver previsão legal.

O Vasco poderá solicitar a comprovação da compra de ingresso dos pais ou responsáveis legais da pessoa com deficiência menor de 15 anos, para atestar que esta será acompanhada para acessar o estádio.

Idosos – A partir de 65 anos: apresentação de documento de identidade com foto ou Cartão emitido pelo Detran. Não há direito à gratuidade para acompanhante.

Crianças de 3 a 11 anos: Necessário a validação facial para gratuidade. Apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento original contendo o CPF da criança. A gratuidade só poderá ser feita pelos pais ou responsáveis legais da criança, com apresentação de documento com foto que comprove o vínculo. Não há direito à gratuidade para o acompanhante. Lembrando que o responsável legal deverá apresentar também o ingresso do setor Arquibancada (9 ou 5).

Crianças até 2 (dois) anos com documento original: não é necessário cadastrar gratuidade.

O VASCO PODERÁ COBRAR OS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O DIREITO À GRATUIDADE NO MOMENTO DO CADASTRO FACIAL E DO ACESSO AO ESTÁDIO.

IMPORTANTE:

Convidados de sócios precisam estar junto ao titular do plano no momento da retirada da gratuidade para seu filho ou filha. Necessário o titular do plano apresentar o comprovante ou os ingressos para o Setor Arquibancada, além do documento original oficial com foto e CPF que comprove a titularidade do plano.

Sobre meia-entrada:

Tem direito à meia-entrada os profissionais que estejam em efetivo exercício nas instituições de ensino, tanto os da rede estadual como os da rede privada, pessoas com até 21 anos e estudantes de todas as idades fazendo curso reconhecido pelo MEC. Também têm o benefício os jovens de 15 a 29 anos que tenham a Id Jovem, que deverá, obrigatoriamente, ser apresentada no momento da compra, acompanhada de documento original com foto ou xerox autenticada. Somente o próprio beneficiário pode realizar a compra e a troca do seu ingresso de meia-entrada, desde que tenha um comprovante desta condição e do benefício. A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

Do acesso:

Forma de acesso ao estádio:

IMPORTANTE:

O Vasco poderá conferir os documentos que comprovem a titularidade dos ingressos, que são pessoais e intransferíveis, sendo vedada a troca ou venda destes.

Arquibancada: Portões 5, 9A, 9B e 9C.

Gratuidade: Portão 8.

VIP: Portão 3.

Social: Portão principal e 19.

Visitante (NOVA IGUAÇU): Portão 11.

Abertura dos portões: 14h30

IMPORTANTE:

Crianças com gratuidade deverão acessar o estádio pelo Portão 8, junto com o responsável legal, que deverá apresentar seu ingresso de arquibancada (independente do acesso – Portão 5 ou 9)."

