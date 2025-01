Douglas Luiz, ex-Vasco, entra na mira de gigante inglês

Douglas Luiz, do Juventus, poderá voltar para a Inglaterra mais rápido do que o esperado. O Manchester United tem sido associado a muitos jogadores durante a atual janela de transferências, mas ainda não fez qualquer movimento formal. Segundo o portal "CalcioMercato", os Red Devils podem garantir sua primeira contratação de inverno com a ajuda do agente Kia Joorabchian: craque o brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ ‘Neymar é impossível’: técnico do Inter Miami se pronuncia sobre atacante

A Juventus está à procura de um novo atacante, e uma troca superlativa pode estar em andamento. Os Bianconeri demonstraram interesse em Joshua Zirkzee, do Manchester United, e o técnico Thiago Motta o vê como uma adição ideal para a equipe italiana. Já do outro lado, o Manchester United estaria interessado no jogador brasileiro de 26 anos.

O Nottingham Forest demonstrou interesse em Douglas Luiz, mas o Manchester United deve considerar um empréstimo para o brasileiro. O craque reforçaria significativamente o meio-campo do United, capaz de jogar na defesa, no centro ou no ataque, mas ainda é incerto se Zirkzee concordaria com uma troca a meio da época, já que o holandês pretende ficar e não tem intenção de sair.

continua após a publicidade

Douglas Luiz destacou-se como um dos melhores meio-campistas do futebol europeu na temporada passada, com 10 gols e 10 assistências em 53 jogos pela equipe de Unai Emery. A sua transferência para a Juventus foi motivada por necessidades financeiras. O novo acordo, entre os clubes europeus, levaria o craque a uma "volta precoce" à terra da Rainha.

Formado nas categorias de base do Vasco, Douglas Luiz foi transferido do Aston Villa para a Juventus por 42 milhões de libras no verão passado, em julho de 2024. Na atual temporada, o brasileiro tem tido dificuldade em encontrar forma e consistência em Turim.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional