Em jogo repleto de erros, Vasco e Juventude empatam em São Januário

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 23:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Juventude se enfrentaram, na noite deste sábado (5), em São Januário. Em jogo repleto de erros, as equipes ficaram no empate de 1 a 1 e estacionaram no meio da tabela do Brasileirão. O cruzmaltino continua em nono lugar, com 37 pontos, e o Juventude é o 14º, com 34. Os gols foram marcados por Payet, para o Vasco, e Edson Carioca, para o Juventude, nos dez minutos iniciais.

Como foi a partida?

Na começo da primeira etapa, a partida até pareceu que seria sensacional. Após um começo desligado do Vasco, o Juventude se aproveitou e, com Edson Carioca, abriu o marcador, logo aos quatro minutos. Forçado a reagir, o Gigante da Colina pressionou, e Payet acertou um belo chute para empatar a partida, aos dez.

A partir daí, o confronto ficou truncado, muito por conta da arbitragem. O Vasco não criou mais chances de perigo, mas o Juventude seguiu explorando espaços e assustou. A equipe da Serra Gaúcha ainda acertou o travessão no primeiro tempo.

Foram mais de 30 chutes desferidos pelos dois times, mas a pontaria multidirecional de Vasco e Juventude, na grande maioria dos arremates, impediu nova movimentação no placar.

Ewerthon, do Juventude, acertou belo chute, que Léo Jardim espalmou de mão trocada. No Vasco, Vegetti acertou a cabeçada, mas parou no goleiro Gabriel. Quase no fim da partida, Souza, do Vasco, terminou expulso, após falta dura.

O que vem por aí?

O Vasco volta a campo apenas no dia 16 de outubro, após a Data FIFA, para encarar o São Paulo, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). O Juventude recebe o Palmeiras, no dia 20, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco 1 x 1 Juventude - Brasileirão

29ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 5 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília).

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gol: Edson Carioca, 4'/1ºT (0-1); Payet, 10'/1ºT (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Gilberto (JUV); e Maxi Dominguez (VAS)

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), João Victor, Maicon e Piton; Hugo Moura, Sforza (Souza) e Payet (Coutinho); Maxi Dominguez (Rayan), Vegetti e Emerson Rodríguez (Leandrinho).

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; João Lucas (Ewerthon), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Daniel Vieira, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Gilberto (Ronnie Carrillo) e Edson Carioca (Erick Farias).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN).

🚩 Assistentes: Nailton Junior De Sousa Oliveira e Schumacher Marques Gomes

🖥️ VAR: Rafael Traci