Torcedores do Vasco brincam com situação entre Payet e Vegetti no lance do gol

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 21:38 • Rio de Janeiro

No lance do gol do Vasco que empatou o jogo em 1 a 1, ainda no primeiro tempo, o francês Dimitri Payet recebeu a bola com espaço dentro da área e teve que escolher entre finalizar no gol ou passar a bola para Pablo Vegetti, o artilheiro da equipe. A situação entre os medalhões do Vasco causou grande repercussão na web. Confira;

payet seu demonio belo gol mas pq nao passou pro vegetti — cla (@clacspfc.bsky.social) 2024-10-06T00:12:06.211Z

Quem falar que não implorou pro Payet tocar pro Vegetti agora tá mentindo — CRVG da Decepção (@crvgdadecepcao.bsky.social) 2024-10-06T00:12:17.861Z

Quase xinguei o payet por n tocar o vegetti tá — Apolinário ferg ✠ (@fechowp.bsky.social) 2024-10-06T00:12:34.892Z

O que eu xinguei o Payet por não ter tocado pro vegetti antes do gol foi brincadeira kkkkkkk — Jorge Felipe (@ojorgefelipe.bsky.social) 2024-10-06T00:12:56.629Z

VLW PAYET, MUITO BOM!!!! MAS NA PRÓXIMA VC DEIXA O VEGETTI SER ARTILHEIRO DO CAMPEONATO!!! — Cleverson Bomfim (@cleverson.crvg.me) 2024-10-06T00:13:15.728Z

Em partida ainda em andamento, o Vasco enfrenta o Juventude diante do seu torcedor, em São Januário, pela 29ª rodada do {Campeonato Brasileiro}. A partida teve início às 21h, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e Premiere.

