Torcedores do Vasco exaltam Payet: ‘O baguete é craque’

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 21:34 • Rio de Janeiro (RJ)

No duelo entre Vasco e Juventude, o meia Dimitri Payet desencantou o marcou o gol do empate parcial do Cruz-Maltino com o Papo, em São Januário. O atleta balançou as redes pela terceira vez em 2024.

Nas redes sociais, os torcedores se renderam e elogiaram o francês por conta do tento anotado aos 14 minutos da etapa inicial. O camisa 10 ocupa o lugar de Coutinho, que ocupa um lugar no banco de reservas.

Confira as reações na web:

NÃO TEM JEITO O BAGUETE FRANCÊS É CRAQUE!!!! EU TENHO PAYET E COUTINHO!!!!! — Eu Sou Vascaino (@krav.crvg.me) 2024-10-06T00:12:10.650Z

Maxime Dominguez tomou a bola e Payet não perdoou. Gol importante demais pra dar tranquilidade! — Scout Vasco (@scoutvasco.bsky.social) 2024-10-06T00:12:24.927Z

Grande roubada de bola de Máxime Dominguez e um golaço de Dimitri Payet. 🇨🇭🇫🇷 — News Almirante (@newsalmirantee.bsky.social) 2024-10-06T00:16:15.243Z

É aquele ditado: a gente cobra pois sabemos que ele tem qualidade acima da média. Dimitri Payet é craque e ninguém nega isso. Que seja o primeiro de muitos gols nesse Campeonato Brasileiro. 📸 | Matheus Lima — NewsColina (@newscolina.com) 2024-10-06T00:18:32.861Z