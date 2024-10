Rafael Paiva explica tropeço do Vasco para Juventude: ‘Tinha que ganhar’

Rafael Paiva durante o jogo entre Vasco x Juventude (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 23:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Vasco, Rafael Paiva explicou o tropeço do Vasco para o Juventude na noite deste sábado (5), pelo Campeonato Brasileiro. O comandante lamentou o empate e creditou o gol sofrido muito cedo como um fator chave.

- O jogo não encaixou. A gente tinha a clareza de que esse jogo tinha que ganhar, tinha que pontuar. Não dá para colocar o peso no terceiro jogo na semana. A gente tentou mesclar alguns jogadores para não perdermos o equilíbrio e ter atletas mais frescos para jogar. Tomamos um gol muito cedo e tivemos que correr atrás o tempo todo. Ficamos muito afobados. A gente não teve nenhum momento de tranquilidade para jogar.

Apesar do resultado, o Vasco segue em zona de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana e ocupa a 9ª colocação do Brasileirão. O Gigante da Colina sonha com uma vaga entre os seis primeiros colocados em busca da Libertadores.

Por conta da Data Fifa, Rafael Paiva ganha duas semanas cheias de trabalho para descansar o elenco e se preparar para o confronto com o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino também pensa na classificação à final da Copa do Brasil, mas precisa de uma vitória sobre o Atlético-MG no dia 19 de outubro.