Diniz rasga elogios a atacante do Vasco: ‘Tem um futuro brilhante’

Após o Vasco conquistar os três pontos contra o Vitória, o técnico Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva e destacou a atuação de GB, autor do quarto e decisivo gol do Gigante da Colina. O treinador afirmou que sempre confia nos jovens e explicou a escolha pelo atacante.

continua após a publicidade

- O jogo hoje era para o GB. Ele é muito preciso no cabeceio. Estava todo mundo encostando a cabeça na bola, então ele teria oportunidade. Temos que ter paciência com ele porque ele é classudo para jogar - disse.

➡️ Paulo Henrique, do Vasco, é convocado para Seleção Brasileira após corte de ex-Flamengo

Diniz comparou o estilo de GB ao do colombiano Andrés Gómez, reforçando que o atacante precisa de tempo e confiança para evoluir no profissional.

continua após a publicidade

- Ele não é acelerado igual o Andrés Gomez, por exemplo, ele é mais pausado. Quando ele não joga bem, a impressão é que tem preguiça, mas a única coisa que ele não tem é preguiça. Quando o GB tem confiança, é um jogador com futuro brilhante pela frente - completou.

➡️ Rayan revela diálogo com Coutinho antes de bater pênalti decisivo contra o Vitória

Fernando Diniz e GB comemoram gol na partida entre Vasco e Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Diniz também comentou sobre o recuo do time após abrir o placar e admitiu que o comportamento não era o esperado.

- Não era para fazer. Fizemos um gol no nosso terceiro ataque e não era para recuar. A postura que o time deveria ter era a do segundo tempo. Recuou, não dá para saber o motivo. Não tinha essa orientação - afirmou Fernando Diniz.

continua após a publicidade

➡️ Matheus França sobre os objetivos do Vasco: ‘A gente nunca vai falar de rebaixamento’

O treinador aproveitou ainda para projetar o período de Data Fifa, afirmando que o time tem evoluído fisicamente e espera novas melhorias.

- Desde que estou aqui, temos aproveitado bem essas pausas. Primeiro é saber descansar e depois estimular os jogadores. O Vasco hoje é digno de ser elogiado pelas condições físicas. O volume físico comigo é grande. Hoje temos só o Cuesta para voltar e acho que contra o Fortaleza ele volta.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Diniz encerrou dizendo que o objetivo do Vasco é se afastar de vez da zona de rebaixamento e mirar posições mais altas:

- Minha intenção nunca foi lutar contra o rebaixamento. Se me perguntar o que eu quero, eu vou falar Libertadores. Mas temos que olhar para cima e para baixo. Não tem jogo fácil.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real