O "@Vascomics" é um desenhista e ilustrador brasileiro, torcedor fanático do Vasco da Gama, que cria charges, comics e artes humorísticas sobre o time, jogadores e acontecimentos relacionados ao clube. Neste domingo (5), dia da virada diante do Vitória por 4 a 3, quem esteve em São Januário se deparou com diversas obras do artista no estádio.

Fosse nos telões, em conteúdos nas redes sociais do clube ou até mesmo na revista distribuída nos arredores das arquibancadas, Vascomics se fez presente com suas ilustrações.

Desenho de Fernardo Diniz celebrando triunfo do Vasco diante do Vitória (Foto: Breno Prata/Lance!)

Jogadores recebem caricaturas em homenagem ao Dia das Crianças

Coutinho recebe caricatura desenhada pelo artista Vascomics (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Nas redes, o artista confessou que não sabia que seus desenhos tomariam tamanha proporção no jogo deste domingo (5).

- O mais legal é que eu não sabia nada sobre essas ações. Só me pediram pra fazer os desenhos e o restante tô descobrindo tudo agora também. Parabéns aos envolvidos, trabalho absurdamente lindo! - comentou em sua conta no X.

- Em 12 dias desenhei 40 personagens + 5 artes avulsas conciliando com meu trampo (trabalho) clt e 4 horas de sono - comentou sobre seu trabalho.

Escalação do Vasco é animada por artista vascaíno

Revistas são distribuídas gratuitamente em São Januário

Vascomics mantém sua conta no X (antigo Twitter) desde 2020, com mais de 71 mil seguidores. Ele concilia o hobby com um emprego CLT e já mencionou enfrentar bloqueios criativos, mas é dedicado e apaixonado pelo que faz.