Na briga contra o rebaixamento, Vasco e Vitória fizeram um jogo elétrico em São Januário na tarde deste domingo, com direito a duas viradas, expulsão e gol no apagar das luzes. No final, o Cruzmaltino foi premiado pela persistência e venceu por 4 a 3 para se afastar da zona de rebaixamento. Nuno Moreira, Rayan (2x) e GB foram os responsáveis pela alegria dos cruzmaltinos, enquanto Cantalapiedra, Lucas Halter e Raúl Cáceres descontaram para o Leão.

O resultado fez o Vasco chegar à 10ª posição, com 33 pontos, enquanto o Vitória segue em situação delicada na zona de rebaixamento, com 25.

Coutinho e Andrés Gómez celebram gol do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Vitória cresce e sai em vantagem diante do Vasco

O Vasco fez valer o fator casa no início do jogo, partiu para cima do Vitória e abriu o placar logo aos seis minutos. Em jogada de persistência de Rayan na ponta direita, a bola ficou com Paulo Henrique, que confirmou sua grande fase com um cruzamento "teleguiado" para Nuno Moreira aparecer livre entre os zagueiros e cabecear no contrapé de Lucas Arcanjo.

Paulo Henrique e Cantalapiedra em ação (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Em desvantagem, o Vitória passou a valorizar a posse de bola e chegou mais ao ataque, mesmo sem oferecer muito risco ao gol de Léo Jardim. Ainda assim, o Leão buscou o empate aos 26 minutos. Se de um lado PH mandou um passe na medida, do outro Erick fez um lançamento no ponto futuro e achou Cantalapiedra sozinho na ponta esquerda. O espanhol, então, não desperdiçou a oportunidade ao ficar de cara com Jardim.

O time de Jair Ventura, de fato, cresceu no jogo e não se acomodou com o empate. Logo depois da parada técnica, Cantalapiedra virou garçon e cobrou falta milimétrica para desvio de Lucas Halter, que tirou Léo Jardim completamente da jogada e virou a partida aos 34. A partir daí, o Cruzmaltino até retomou o controle da partida, mas não foi agudo o suficiente para criar boas chances.

Lucas Halter comemora gol da virada do Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vasco não desiste e é premiado

O Vasco demorou mais do que o esperado dentro do vestiário e chegou atrasado para o início do segundo tempo. Um sinal de que os ajustes (ou a bronca) de Diniz estavam intensos. E o resultado não demorou a aparecer. Mais uma vez pela ponta direita, PH achou um ótimo passe para Andrés Gómez atacar o espaço e cruzar na medida para Rayan empatar aos sete minutos.

O time carioca foi para cima em busca da virada, mas ofereceu alguns espaços ao Vitória. Foi assim que Raúl Cáceres aproveitou sobra de cruzamento na área e estufou as redes aos 12 minutos, mas a arbitragem pegou impedimento de Cantalapiedra no início da jogada. Os comandados de Diniz seguiram ofensivos e viraram o jogo em cobrança de pênalti. Aos 21, Robert Renan escorou de cabeça na segunda trave e a bola carimbou o braço de Raúl Cáceres. Na marca da cal, Rayan se consagrou e fez seu segundo gol, o terceiro do Gigante da Colina.

Rayan comemora seu segundo gol contra o Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A situação se complicou para o Leão com a expulsão de Lucas Halter, que levou dois amarelos em sequência. Ainda assim, o time de Jair Ventura não desistiu e chegou ao empate aos 27 minutos com a redenção de Raúl Cáceres, que cabeceou na medida depois de cruzamento, em um movimento muito parecido com o do gol anulado.

Em busca dos três pontos, o Vasco apertou o Vitória na reta final e jogou o adversário todo para o campo defensivo. Com dificuldades, o time carioca não desistiu e chegou ao quarto gol aos 52 minutos, em cabeceio de GB, que aproveitou cruzamento na área e subiu mais que todo mundo para selar o 4 a 3 em um dos grandes jogos desta edição do Brasileirão.

Próximos jogos

Nesta semana, o futebol brasileiro para por conta da Data Fifa. Por isso, o Vasco só entra em campo às 21h30 do dia 15 de outubro (horário de Brasília), uma quarta-feira, quando visita o Fortaleza, no Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão. Já o Vitória joga às 21h30 do dia seguinte em clássico contra o Bahia, no Barradão.

✅Ficha técnica

VASCO 4 X 3 VITÓRIA

27ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro;

🥅 Gols: Nuno Moreira, 6'/1ºT; Rayan, 7'/2ºT e 23'/2ºT; GB, 52'/2ºT (Vasco) | Cantalapiedra, 26'/1ºT; Lucas Halter, 34'/1ºT; Raúl Cáceres, 27'/2ºT (Vitória);

🟨 Cartões amarelos: Robert Renan (Vasco); Lucas Halter, Zé Marcos (Vitória);

🟥 Cartões vermelhos: Lucas Halter (Vitória);

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez (Lucas Piton); Cauan Barros (Matheus França), Tchê Tchê (GB) e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira (David) e Vegetti (Andrés Gómez).

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga (Neris), Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas e Ronald (Dudu); Aitor Cantalapiedra (Osvaldo), Erick (Claudinho) e Renato Kayzer (Romarinho).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Márcio Gleidson Correia Dias (PA);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).