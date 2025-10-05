Rayan revela diálogo com Coutinho antes de bater pênalti decisivo contra o Vitória

O Vasco venceu o Vitória por 4 a 3 neste domingo (5), em São Januário, em um jogo cheio de alternâncias no placar e emoção até o fim. O destaque da partida foi o atacante Rayan, autor de dois gols. Após o apito final, o jovem falou na zona mista e revelou que a cobrança de pênalti foi antecedida por um diálogo com Philippe Coutinho.

— Na hora que o juiz estava no VAR, a gente foi lá conversar com o Diniz. Ele sempre me chama de joia, e falou: “Joia, como tu tá? Tá confiante?”. Eu disse que sim, que estava confiante. Então ele respondeu: “Vamos ver, quando chegar lá eu decido”. E quando chegou, ele decidiu e pediu pra eu bater — contou Rayan.

Rayan também analisou o desempenho do Vasco na partida, marcada por altos e baixos.

- O primeiro tempo a gente não foi muito bem. A gente foi para o intervalo e Diniz conversou com a gente. Aqui em São Januário a gente não pode perder pontos, ainda mais com a situação que estamos na tabela.

Rayan comemora seu segundo gol contra o Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Com os dois gols marcados, Rayan chegou a 14 na temporada e ao nono no Campeonato Brasileiro, consolidando-se como uma das principais peças ofensivas do Vasco em 2025. O jogador aproveitou para destacar a importância da vitória e o momento de descanso durante a Data Fifa.

- Pegar esses dois dias de folga para esfriar a cabeça e na quarta-feira voltar a trabalhar com o professor Diniz.

