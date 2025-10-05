Matheus França sobre os objetivos do Vasco: ‘A gente nunca vai falar de rebaixamento’

Após o triunfo dramático do Vasco por 4 a 3 sobre o Vitória, neste domingo (5), em São Januário, o meia Matheus França foi um dos jogadores que falaram na zona mista. O camisa 9 entrou no segundo tempo e teve papel importante na construção ofensiva da equipe. Para ele, o resultado confirma a evolução do time sob o comando de Fernando Diniz.

— Foi um jogo muito difícil, com muitas viradas, mas a consistência que o time vem mostrando tem sido muito boa. Essa vitória é muito importante para dar sequência no nosso trabalho e subir um pouco mais na tabela — afirmou o jogador.

Questionado sobre os objetivos do clube na reta final do Brasileirão, Matheus França foi enfático ao descartar qualquer menção ao risco de rebaixamento. O meia reforçou a confiança no elenco e adotou um discurso de foco total no curto prazo.

— A gente nunca vai falar em rebaixamento. Nosso objetivo é sempre ganhar o próximo jogo. Passo a passo, tenho certeza de que vamos alcançar coisas melhores — declarou.

Matheus França em zona mista do Vasco (Foto: Reprodução/Vasco TV)

França também comentou a oportunidade de atuar ao lado de Philippe Coutinho pela primeira vez. O jovem exaltou a qualidade técnica do camisa 11 e afirmou que a parceria pode render bons frutos.

— É um jogador incrível, de qualidade absurda. Jogar com ele é um prazer. Tocamos algumas bolas, criamos jogadas e isso mostra que podemos ajudar bastante o Vasco juntos — disse.

Com seis partidas pelo clube, Matheus França tem ganhado mais minutos e confiança com Diniz. O jogador destacou o bom momento físico e mental e projetou evolução no restante da temporada.

— Estou cada vez melhor, me sentindo bem fisicamente e mentalmente. Tenho ajudado a equipe e quero seguir crescendo para contribuir ainda mais — completou.

