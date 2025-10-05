O Vasco bateu o Vitória por 4 a 3 em uma partida agitada na tarde deste domingo, em São Januário, pela 27ª rodada. Mas, como é de praxe neste Brasileirão, não faltaram polêmicas de arbitragem. O time que mais reclamou foi o Rubro-Negro baiano, que viu um pênalti ser marcado para o Vasco e ainda teve um jogador expulso e gol anulado.

Ao término da partida, Renato Kayzer concedeu uma entrevista rápida e em tom de crítica à arbitragem comandada por Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA). O atacante do Vitória chegou a citar as falas de Marlon, capitão do Grêmio, que mostrou indignação com a CBF depois da derrota do Imortal para o Bragantino, no último sábado.

— A dificuldade do jogo? A dificuldade do jogo foi juiz. Eu não vou repetir o que o Marlon falou ontem porque vai ficar chato, repetitivo. Mas enquanto não profissionalizar, vai ser essa várzea aí — desabafou contra a arbitragem do jogo entre Vasco e Vitória, em entrevista ao canal Premiere.

As polêmicas de Vasco x Vitória

A primeira decisão controversa da arbitragem em São Januário foi a expulsão do zagueiro Lucas Halter, que levou dois cartões amarelos ainda no primeiro tempo (um por reclamação e outro por falta) e acabou expulso.

Já na etapa final, depois do empate do Vasco, Raúl Cáceres marcou o terceiro gol do Vitória, mas foi flagrado, corretamente, um impedimento de Cantalapiedra no início da jogada. Em seguida, quem fez o terceiro foi o Cruzmaltino, em pênalti cobrado por Rayan depois da bola bater no braço de Cáceres dentro da área.

Outro ponto criticado por jogadores e comissão do Vitória foram os oito minutos de acréscimos na etapa final, tempo suficiente para GB aproveitar falha da defesa baiana aos 52 minutos e selar o 4 a 3 para virar herói do Vasco.