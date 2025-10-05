O lateral-direito Paulo Henrique, um dos destaques do Vasco no Campeonato Brasileiro, foi convocado neste domingo (5) pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Coreia do Sul e Japão, marcados para os dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.

A convocação aconteceu após a lesão de Wesley, da Roma (ITA), durante a vitória sobre a Fiorentina, também neste domingo (5), pelo Campeonato Italiano. Por conta da contusão, o jogador foi desconvocado por Ancelotti.

Paulo Henrique, jogador do Vasco, durante partida contra o Bahia em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Paulo Henrique é convocado para Seleção pela 1ª vez

Na última segunda-feira (1), a expectativa pela convocação do lateral era alta. Diversos torcedores e jornalistas defendiam que Paulo Henrique recebesse sua primeira oportunidade com a Amarelinha.

Neste domingo (5), após o triunfo de virada do Vasco sobre o Vitória por 4 a 3, em São Januário, a notícia veio: Paulo Henrique está convocado para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

O lateral, que vem sendo um dos destaques do Brasileirão na temporada, ganha a vaga de Wesley, defensor da Roma, que sentiu lesão em partida disputada neste final de semana.