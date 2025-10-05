Com virada histórica, Vasco bate o Flamengo e é tricampeão da Copa do Brasil

O Vasco conquistou o tricampeonato da Copa do Brasil de Beach Soccer neste domingo (5). A equipe superou o rival Flamengo pelo placar de 5 a 4 em uma decisão disputada nas areias da Paraíba, garantindo o título com uma virada nos segundos finais da partida.

O duelo iniciou-se de forma parelha, com a primeira etapa se encerrando em igualdade de 1 a 1. A segunda parcial, contudo, foi um momento de brilhantismo do sistema ofensivo do Vasco. Numa performance de ataque avassaladora, o time de São Januário balançou as redes em três oportunidades, contra duas do adversário, chegando para a etapa decisiva com a vantagem de 4 a 3 no placar.

Vasco vence o Flamengo por 5 a 4 e conquista o tricampeonato da Copa do Brasil de Beach Soccer (Foto: Reprodução / Instagram)

Em superioridade, o Cruzmaltino assistiu à ofensiva total do Flamengo no período derradeiro. O time da Gávea impôs uma forte pressão e, depois de grande insistência, alcançou o empate quando restava pouco tempo no cronômetro, colocando fogo nos momentos finais do confronto. A igualdade em 4 a 4 sugeria que a disputa seria estendida para o tempo extra.

Entretanto, a capacidade de superação vascaína falou mais alto. No momento em que a prorrogação parecia inevitável, o finalizador Lucão, num lance de puro talento pessoal, desvencilhou-se do seu marcador e disparou um arremate potente para garantir o triunfo e a taça, faltando menos de dez segundos para o fim.

Esta é a terceira conquista vascaína no certame nacional, o que estabelece a agremiação como a recordista de troféus do torneio.