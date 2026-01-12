Destaques individuais salvam campanha irregular do Vasco na primeira fase da Copinha

Apesar de garantir a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o desempenho do Vasco sub-20 ficou abaixo das expectativas na primeira fase do torneio. A equipe comandada por Matheus Curupos encerrou a etapa inicial com duas vitórias e uma derrota, avançando na segunda colocação do grupo, mas com atuações irregulares. Mesmo assim, dois nomes se destacaram individualmente: os atacantes Bruno Lopes e Luiz Lócio.

Artilheiro do Vasco na competição, Bruno Lopes marcou três gols, um em cada partida disputada até aqui. Um deles, inclusive, foi decisivo para iniciar a reação cruzmaltina na vitória de virada sobre o I9, na última rodada. O atacante de 18 anos renovou recentemente seu contrato com o clube até dezembro de 2029, com multa rescisória estipulada em 60 milhões de euros (cerca de R$ 377,8 milhões). Bruno, porém, é dúvida para o confronto da próxima fase após deixar o jogo contra o I9 com uma lesão.

Outro nome que vem chamando atenção é o ponta Luiz Lócio, contratado recentemente junto ao Resende sem custos financeiros. O jogador assinou vínculo definitivo até dezembro de 2028, com multa rescisória de 60 milhões de euros. Os direitos econômicos foram divididos em 60% para o Vasco, 30% para o atleta e 10% para o Resende. Na partida decisiva contra o I9, Lócio começou no banco, o que gerou questionamentos da torcida, mas entrou no segundo tempo e teve participação direta na melhora do desempenho da equipe.

Após a vitória de virada, Luiz Lócio comentou o momento vivido pelo elenco em entrevista ao Lance! e destacou a evolução coletiva ao longo da primeira fase. Segundo o atacante, o grupo se fortaleceu internamente após oscilações iniciais e chega mais unido para a sequência da competição, com o objetivo de avançar o máximo possível na Copinha.

- Na primeira fase, a gente se esforçou até o fim. Mesmo com as dificuldades do primeiro jogo, como a adaptação ao campo e à bola, conseguimos a vitória, que foi muito importante para dar confiança. No segundo jogo, tivemos uma certa desconcentração. Conseguimos ter a bola e criar ofensivamente, mas não conseguimos finalizar as jogadas. No terceiro jogo, gente se reuniu entre os atletas e, depois, com a comissão técnica, e conseguiu se unir de verdade. Agora estamos mais unidos do que nunca para a segunda fase, com o pensamento de chegar dia 25 lá no Pacaembu (local da final) - disse o atleta.

Luiz Lócio durante a estreia do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Foto: Reprodução/Instagram)

Dentro de campo, o Vasco estreou com uma vitória segura por 2 a 0 sobre o Velo Clube, ainda que sem grande brilho. O ponto mais baixo da campanha foi a derrota para o Guanabara City, quando o time foi para o intervalo empatando em 1 a 1 e com um jogador a mais, mas teve uma atuação apática no segundo tempo e sofreu dois gols nos minutos finais. Já na última rodada, contra o estreante I9, o Gigante da Colina saiu atrás no placar, encontrou dificuldades ofensivas, mas reagiu na etapa final e venceu por 3 a 1, com destaque para a entrada de Luiz Lócio na segunda etapa.

Classificado, o Vasco volta a campo pela próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta segunda-feira (12), às 14h45 (horário de Brasília), quando enfrenta o Botafogo-SP em jogo eliminatório.

