Fluminense x Vasco vira palco de conscientização sobre doenças raras no Maracanã

A semifinal do Campeonato Carioca entre Fluminense e Vasco, marcada para domingo (1), às 18h (de Brasília), no Maracanã, terá um significado que vai além da disputa por uma vaga na final. Em alusão ao Dia Mundial das Doenças Raras, celebrado no fim de fevereiro, o projeto Voz das Mães realizará uma ação especial de conscientização durante o clássico.

A iniciativa, realizada em parceria com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), levará ao gramado histórias reais de maternidade atípica e superação. As crianças atípicas Vinicius Lopes Rodrigues, o Vini, e Mario Netto, o Netinho, entrarão em campo representando suas trajetórias, enquanto suas mães acompanharão a ação à beira do campo.

Entre elas estará a fundadora do Voz das Mães, Natália Lopes, mãe de Vini, que possui diagnóstico ainda inconclusivo de uma condição rara e segue em investigação médica. Também integra a ação a influenciadora digital Vanny Santos, mãe de Netinho, diagnosticado com acondroplasia, forma mais comum de nanismo.

- O futebol é uma paixão nacional e reúne milhares de pessoas em um mesmo espaço. Estar em um jogo dessa magnitude é uma oportunidade de mostrar que as doenças raras existem, que não são tão raras assim, e que essas famílias precisam de acolhimento, políticas públicas e respeito. Quando ocupamos espaços de grande visibilidade, mostramos que nossos filhos têm lugar na sociedade e que informação é o primeiro passo para combater o preconceito - afirma Natália.

Criado a partir da vivência pessoal de sua fundadora, o Voz das Mães atua como rede de apoio e conscientização, promovendo informação qualificada, troca de experiências e mobilização social. O projeto amplia o debate sobre diagnóstico precoce, acesso a tratamentos e inclusão de pessoas com deficiência e doenças raras.

Presidente da FERJ, Rubens Lopes destaca a relevância de associar o futebol a causas sociais.

- O Campeonato Carioca, o mais charmoso e também o mais visto do Brasil, é o palco perfeito para jogar luz à causa, despertar ações de acolhimento e reforçar a importância do diagnóstico precoce. O futebol do Rio de Janeiro vai muito além dos gramados - afirma.

Ao unir esporte e causa social, o Voz das Mães transforma o Maracanã em um megafone para milhares de famílias brasileiras que lutam diariamente por visibilidade, direitos e dignidade. A ação reforça que conscientizar também é ocupar espaços simbólicos e populares, mostrando que inclusão e informação devem estar presentes em todos os campos da sociedade.