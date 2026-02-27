A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou a equipe de arbitragem para o segundo e decisivo confronto entre Fluminense e Vasco, neste domingo (1), às 18h (de Brasília) válido pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O árbitro principal será Wagner do Nascimento Magalhães, enquanto os auxiliares serão Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mota Correia. O comando do VAR ficará sob responsabilidade de Rodrigo Carvalhães de Miranda.

continua após a publicidade

Vantagem do Fluminense

No jogo de ida, disputado no Nilton Santos com mando do Vasco, o Fluminense venceu por 1 a 0, com gol de Kevin Serna. A equipe comandada por Luis Zubeldía segurou o resultado mesmo atuando com um jogador a menos em parte do confronto, garantindo vantagem importante para o duelo de volta. Com o resultado, o Tricolor pode até empatar para assegurar presença na final do Carioca. A vitória vascaína por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Serna comemora gol do Fluminense contra o Vasco (Foto: Daniel Brasil/Código19/Gazeta Press)

➡️ Aposte na partida em Fluminense x Vasco no Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Momento das equipes

Do lado vascaíno, o time será novamente dirigido pelo técnico interino Bruno Lazaroni. A diretoria segue no mercado em busca de um novo comandante para a sequência da temporada. O Cruz-Maltino tenta reverter a desvantagem no estadual enquanto vive momento delicado no cenário nacional, ocupando a lanterna do Campeonato Brasileiro Série A.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Já o Fluminense soma sete pontos em quatro jogos na Série A e vem de derrota para o Palmeiras, resultado que encerrou a invencibilidade da equipe na competição nacional.