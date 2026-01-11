Botafogo-SP X Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 14h45 (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco enfrenta o Botafogo-SP nesta segunda-feira (12), a partir das 14h45h (de Brasília), em Brodowski, cidade do interior de São Paulo, primeira partida da fase de mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após primeira fase abaixo da esperado, a equipe do técnico Matheus Curopos busca avançar na competição.
Relacionadas
➡️ Ex-joia do Vasco vai disputar a Kings League
Ficha do jogo
➡️ Alan Saldivia chega ao Vasco: conheça o estilo do zagueiro uruguaio
Como chegam as equipes?
O Vasco garantiu vaga na fase de mata-mata ao terminar na segunda colocação do Grupo 12. O Gigante da Colina estreou com vitória sobre o Velo Clube, mas acabou derrotado pelo Guanabara City por 3 a 1 na segunda rodada, mesmo atuando durante todo o segundo tempo com um jogador a mais. Já no último compromisso da fase de grupos, a equipe reagiu, buscou a virada e venceu o I9 por 3 a 1, assegurando a classificação.
Para o confronto eliminatório, o técnico Matheus Curupós pode ter um desfalque importante. O atacante Bruno Lopes, artilheiro da equipe na competição, deixou o último jogo com uma lesão e ainda é dúvida para a partida de ida do mata-mata. Além dele, o ponta Juninho também deve continuar fora, o que pode levar a comissão técnica a promover ajustes no setor ofensivo.
Já o Botafogo-SP se classificou na primeira colocação do grupo 11. A equipe venceu os três jogos da competição até aqui.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
Botafogo-SP x Vasco
2ª fase - Copa São Paulo de Futebol Júnior
📆 Data e horário: segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Mário Lima Santos - Brodowski
📺 Onde assistir: X Sports
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias