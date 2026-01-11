menu hamburguer
Botafogo-SP X Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 14h45 (de Brasília)

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/01/2026
17:46
Botafogo-SP x Vasco se enfrentam nesta segunda-feira (12) (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraBotafogo-SP x Vasco se enfrentam nesta segunda-feira (12) (Foto: Arte Lance!)
O Vasco enfrenta o Botafogo-SP nesta segunda-feira (12), a partir das 14h45h (de Brasília), em Brodowski, cidade do interior de São Paulo, primeira partida da fase de mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após primeira fase abaixo da esperado, a equipe do técnico Matheus Curopos busca avançar na competição.

Ficha do jogo

Botafogo &#8211; SP-escudo-onde-assistir
BFC
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
Segunda fase
Copinha
Data e Hora
sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Local
Estádio Mário Lima Santos - Brodowski
Árbitro
Onde assistir
Como chegam as equipes?

O Vasco garantiu vaga na fase de mata-mata ao terminar na segunda colocação do Grupo 12. O Gigante da Colina estreou com vitória sobre o Velo Clube, mas acabou derrotado pelo Guanabara City por 3 a 1 na segunda rodada, mesmo atuando durante todo o segundo tempo com um jogador a mais. Já no último compromisso da fase de grupos, a equipe reagiu, buscou a virada e venceu o I9 por 3 a 1, assegurando a classificação.

Para o confronto eliminatório, o técnico Matheus Curupós pode ter um desfalque importante. O atacante Bruno Lopes, artilheiro da equipe na competição, deixou o último jogo com uma lesão e ainda é dúvida para a partida de ida do mata-mata. Além dele, o ponta Juninho também deve continuar fora, o que pode levar a comissão técnica a promover ajustes no setor ofensivo.

Já o Botafogo-SP se classificou na primeira colocação do grupo 11. A equipe venceu os três jogos da competição até aqui.

Bruno Lopes Vasco
Bruno Lopes comemora o segundo gol do Vasco na partida de estreia da Copinha contra o Velo Clube (Foto: Vinicius Gentil/Vasco)

