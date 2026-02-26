Lazaroni lamenta falta de eficácia e vê 'momento de transição' no Vasco

Após a derrota por 2 a 1 para o Santos nesta quinta-feira (26), o técnico interino do Vasco da Gama, Bruno Lazaroni, concedeu entrevista coletiva e destacou a superioridade nos números da equipe cruz-maltina, mas admitiu que faltou eficiência para transformar o desempenho em resultado.

continua após a publicidade

— Tivemos números melhores em todos os aspectos, mas pecamos em eficácia. Tivemos uma oportunidade muito parecida com o segundo gol do Santos. Não fizemos, mas eles fizeram — resumiu o treinador.

Lazaroni reforçou a confiança no elenco e afirmou que o grupo tem totais condições de reagir na segunda partida da semifinal do Carioca contra o Fluminense. O técnico relembrou a campanha da temporada passada na Copa do Brasil, quando o Vasco conseguiu reverter uma desvantagem e avançar nos pênaltis, como exemplo de superação.

continua após a publicidade

— Os jogadores são capazes, temos um grupo bom, comprometido. Às vezes, quando você perde um jogo como foi o de hoje, é bom ter uma oportunidade tão cedo para mostrar uma virada de chave — destacou.

➡️ Aposte na partida em Fluminense x Vasco no Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Transição e saídas importantes

O comandante interino classificou o momento como de transição e citou a saída de peças fundamentais do elenco.

— Saíram três grandes referências da equipe: Rayan, Vegetti e Coutinho. O Vegetti e o Rayan foram responsáveis por mais de 50% dos nossos gols. Vieram outros jogadores, que são capazes de assumir esse protagonismo. Quando tivermos a primeira vitória, as coisas vão deslanchar.

Lazaroni também falou sobre a importância da competitividade interna no elenco.

— Quanto mais jogadores, em todas as posições, com nível de excelência, melhor. Acredito muito na competição interna para gerar mais competitividade e regularidade para quem estiver melhor no momento.

Bruno Lazaroni chegou ao Vasco em 2025 e comandou a equipe pela primeira vez (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Adaptação dos reforços

O treinador explicou ainda que alguns reforços passam por um processo de readaptação física e técnica.

— São jogadores que vieram de contextos diferentes. O Brenner vem dos EUA e Europa, estava há um bom tempo fora do país e vinha de férias, em nível físico inferior. O Spinelli vinha de pré-temporada com o Del Valle, mas ainda não havia jogado. Estão trocando pneu com a competição rolando. Confiamos muito neles.

➡️ Thiago Mendes critica arbitragem após derrota do Vasco para o Santos: 'Só para Neymar'

Pressão e responsabilidade

Sobre o momento delicado na tabela, Lazaroni reconheceu a cobrança da torcida e a pressão natural do clube.

— Quando você veste a camisa do Vasco, a pressão vai existir sempre. Os jogadores sabem da grandeza do clube, que não pode estar nessa situação. Cabe a nós superar esse momento ruim e voltar a dar alegria para o torcedor.

Sem vencer no Campeonato Brasileiro (três derrotas e um empate), o Vasco ocupa a lanterna da competição. A equipe volta a campo no domingo (1), quando enfrenta o Fluminense FC pela semifinal do Campeonato Carioca, tentando reverter a desvantagem do primeiro jogo.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.