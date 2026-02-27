Negativa de Artur Jorge, cautela de Gallardo e conversas com Renato: Vasco acelera buscas por técnico

O Vasco segue no mercado em busca de um novo treinador para a sequência da temporada. Mesmo após a saída de Fernando Diniz, o time cruz-maltino voltou a apresentar dificuldades em campo e foi derrotado pelo Santos nesta quinta-feira (26), resultado que colocou a equipe na última colocação do Campeonato Brasileiro. A diretoria trata a definição do novo comandante como prioridade absoluta no momento.

➡️Vasco segue sem vencer no Brasileirão e iguala pior início na era dos pontos corridos

Um dos nomes que mais agradavam à cúpula vascaína era o de Artur Jorge, campeão do Brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo de Futebol e Regatas em 2024. No entanto, conforme antecipado pelo Lance!, a possibilidade é remota. Atualmente no Al-Rayyan, o treinador deve cumprir seu contrato no Catar.

A assessoria de Artur Jorge, inclusive, divulgou nota oficial sobre o interesse:

"O Mister Artur Jorge fica lisonjeado em ter seu nome lembrado e reconhecido no futebol brasileiro, sobretudo por grandes equipes. O treinador, no entanto, segue focado no projeto do Al Rayyan e pretende cumprir o vínculo estabelecido com o clube."

Artur Jorge comandou o Botafogo em 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Outro nome que agrada internamente é o de Marcelo Gallardo, bicampeão da Libertadores pelo River Plate. O treinador deixou recentemente o clube argentino, mas, segundo o jornalista Germán García Grova, não pretende assumir um novo compromisso neste momento, o que esfria qualquer investida imediata.

Enquanto isso, Renato Gaúcho já teve conversas iniciais com a diretoria vascaína. O ex-treinador do Fluminense surge como uma alternativa viável e pode avançar nas tratativas nos próximos dias. O clube, contudo, mantém outras opções sob análise.

Renato Gaúcho durante duelo entre Fluminense e Bahia pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

O Vasco volta a campo no próximo domingo (1), às 18h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, para tentar reverter a derrota por 1 a 0 sofrida diante do Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. A equipe será comandada interinamente por Bruno Lazaroni enquanto a diretoria trabalha para anunciar o novo técnico.

