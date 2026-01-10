Vegetti faz post enigmático em tom de despedida do Vasco
Em suas redes sociais, Vegetti parece dar indícios de que sua história de amor com o Vasco está perto do fim. Eternizado no coração de diversos torcedores, o Pirata, como foi carinhosamente apelidado pela torcida, enfrentou uma brusca queda de rendimento e perdeu a titularidade.
Apesar de ter encerrado o ano em baixa, ainda assim Vegetti foi o artilheiro do Vasco e do futebol brasileiro em 2025. Sendo assim, o camisa 99 despertou o interesse de alguns clubes nesta janela de transferências. O principal deles é o clube paraguaio Cerro Porteño.
Em suas redes sociais, o camisa 99 sempre declara seu amor pelo clube e pela torcida. Porém, na noite desta sexta (9), o argentino republicou, junto a um emoticon de coração partido, uma antiga postagem da esposa sobre a derrota na final da Copa do Brasil.
Vegetti tem contrato com o Vasco até o fim de 2026. Contratado em meados de 2023, o atacante soma 140 partidas pelo clube, com 60 gols marcados e sete assistências. O Cruzmaltino, inclusive, tornou-se o time pelo qual o argentino mais atuou na carreira, superando o Belgrano, onde disputou 123 jogos.
O interesse parte de um pedido do técnico Jorge Bava, atual comandante do Cerro Porteño. O diretor de futebol do clube, Enrique Biedermann, confirmou as conversas em entrevista ao vivo ao canal ABC Deportes, nesta quinta-feira (8), maas reconheceu a complexidade da negociação.
— O interesse por Pablo Vegetti é real, mas vai ser uma negociação difícil porque é um ídolo do Vasco. Estamos em conversas, mas é uma negociação complicada. Difícil, mas não impossível — afirmou o dirigente.
