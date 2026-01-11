menu hamburguer
Saiba tudo sobre o mata-mata da Copinha

Nesta fase da competição, 32 partidas ocorrem entre segunda (12) e terça-feira (13)

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/01/2026
18:31
Dia agitado na Copinha (Foto: Henrique Lima/BFR)
imagem cameraNesta fase, 64 equipes ainda disputam o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Foto: Henrique Lima/BFR)
Chegou ao fim a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após a disputa da etapa inicial, das 128 equipes que começaram o torneio, apenas 64 seguem vivas na competição mais tradicional das categorias de base do país. Agora, a Copinha entra definitivamente em clima de decisão, com confrontos eliminatórios já a partir da segunda fase.

O regulamento é simples: quem perder está eliminado. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis. Os duelos seguem sendo realizados em jogo único, o que aumenta a imprevisibilidade e a pressão sobre os clubes, especialmente os favoritos ao título.

A segunda fase será disputada entre segunda-feira (12) e terça-feira (13), com partidas espalhadas por diversas cidades do interior paulista.

Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras na Copinha
Palmeiras teve o melhor ataque da primeira fase com 16 gols marcados (Foto: Guilherme Veiga)

Jogos da segunda fase da Copinha

Chapecoense x Votuporanguense

📍 Votuporanga
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 19h

Grêmio x Atlético-BA

📍 Santa Fé do Sul
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 15:15h

Goiás x Mirassol

📍 Bálsamo
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 18:30h

Sport x América-RN

📍 Bálsamo
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 21h

Athletico-PR x Ceará

📍 Araçatuba
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 18:45h

Grêmio Prudente x Osasco Sporting

📍 Prudentão
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 19h

Athletic Club x XV de Jaú

📍 Assis
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 20h

Corinthians x Guarani

📍 Jaú
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 21:20h

Bahia x Atlético-PI

📍 São José do Rio Preto
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 15h

América-MG x Inter de Limeira

📍 Ribeirão Preto
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 18h

Botafogo-SP x Vasco

📍 Brodowski
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 14:45h

Guanabara City x Tuna Luso

📍 Cravinhos
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 19h

Cruzeiro x Meia Noite

📍 Patrocínio Paulista
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 11h

Ponte Preta x Francana

📍 Franca
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 20:30h

Ferroviária x Real Brasília

📍 Araraquara
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 19h

Santos x Cuiabá

📍 São Carlos
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 17:30h

*Horários de Brasília

Terça-feira (13)

  • Bragantino x Comercial de Tietê
  • Canaã-DF x Figueirense
  • São Paulo x Portuguesa
  • Operário-PR x Independente-AP
  • Juventude x Águia de Marabá
  • Botafogo x São José-SP
  • Fortaleza x Novorizontino
  • IAC x União Mogi
  • Fluminense x Referência
  • Ituano x Água Santa
  • Palmeiras x Vitória
  • Flamengo-SP x Monte Roraima
  • Audax-SP x Santo André
  • Ibrachina x Atlético-MG
  • Retrô x Internacional
  • Nacional-SP x Juventus-SP

*Jogos ainda sem horário definido

