Saiba tudo sobre o mata-mata da Copinha
Nesta fase da competição, 32 partidas ocorrem entre segunda (12) e terça-feira (13)
- Matéria
- Mais Notícias
Chegou ao fim a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após a disputa da etapa inicial, das 128 equipes que começaram o torneio, apenas 64 seguem vivas na competição mais tradicional das categorias de base do país. Agora, a Copinha entra definitivamente em clima de decisão, com confrontos eliminatórios já a partir da segunda fase.
Relacionadas
- Palmeiras
Palmeiras vence o Remo, segue invicto e se classifica ao mata-mata da Copinha
Palmeiras11/01/2026
- Fluminense
Fluminense vence e se classifica na Copinha com troca de uniforme no meio do jogo
Fluminense11/01/2026
- Palmeiras
Palmeiras tem fase de grupos ‘perfeita’ e conhece adversário no mata-mata da Copinha
Palmeiras11/01/2026
O regulamento é simples: quem perder está eliminado. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis. Os duelos seguem sendo realizados em jogo único, o que aumenta a imprevisibilidade e a pressão sobre os clubes, especialmente os favoritos ao título.
A segunda fase será disputada entre segunda-feira (12) e terça-feira (13), com partidas espalhadas por diversas cidades do interior paulista.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Jogos da segunda fase da Copinha
Chapecoense x Votuporanguense
📍 Votuporanga
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 19h
Grêmio x Atlético-BA
📍 Santa Fé do Sul
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 15:15h
Goiás x Mirassol
📍 Bálsamo
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 18:30h
Sport x América-RN
📍 Bálsamo
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 21h
Athletico-PR x Ceará
📍 Araçatuba
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 18:45h
Grêmio Prudente x Osasco Sporting
📍 Prudentão
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 19h
Athletic Club x XV de Jaú
📍 Assis
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 20h
Corinthians x Guarani
📍 Jaú
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 21:20h
Bahia x Atlético-PI
📍 São José do Rio Preto
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 15h
América-MG x Inter de Limeira
📍 Ribeirão Preto
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 18h
Botafogo-SP x Vasco
📍 Brodowski
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 14:45h
➡️ Botafogo-SP X Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
Guanabara City x Tuna Luso
📍 Cravinhos
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 19h
Cruzeiro x Meia Noite
📍 Patrocínio Paulista
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 11h
Ponte Preta x Francana
📍 Franca
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 20:30h
Ferroviária x Real Brasília
📍 Araraquara
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 19h
Santos x Cuiabá
📍 São Carlos
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 17:30h
*Horários de Brasília
Terça-feira (13)
- Bragantino x Comercial de Tietê
- Canaã-DF x Figueirense
- São Paulo x Portuguesa
- Operário-PR x Independente-AP
- Juventude x Águia de Marabá
- Botafogo x São José-SP
- Fortaleza x Novorizontino
- IAC x União Mogi
- Fluminense x Referência
- Ituano x Água Santa
- Palmeiras x Vitória
- Flamengo-SP x Monte Roraima
- Audax-SP x Santo André
- Ibrachina x Atlético-MG
- Retrô x Internacional
- Nacional-SP x Juventus-SP
*Jogos ainda sem horário definido
- Matéria
- Mais Notícias